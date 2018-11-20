Vida için teklifler 5-6 milyon Euro'ya düştü

Devre arasında santrfor transferi yapabilmek için Domagoj Vida’nın satışına izin verme kararı alan Beşiktaş yönetimi, sezon başında gelen teklifleri bile arar oldu.

20-30 milyon Euro’lardan bahsedilirken Birmingham’dan gelen 12 milyon Euro’luk teklifi değerlendirmeyen yönetim şimdi 5-6 milyon Euro’luk teklilerle boğuşmak zorunda. İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya’dan gelen 5-6 milyon Euro’luk tekliflere, "Dünya Kupası’nın yıldızı için bu rakam az değil mi?” deniliyor. Alınan cevap ise “yaşının 30 olduğunun farkında mısınız?" oluyor.

Yönetimin amacı ise devre arasını beklemek ve Vida’yı Çin’e satmak. Sezon başında Çin’e gitmek istemeyen Vida için Çin’den 10 milyon Euro’nun üzerinde gelecek ilk teklife olumlu yanıt verilmesi planlanıyor.

(FOTOSPOR)

