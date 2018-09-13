Vida'nın eşi çıldırdı: Ağır bir utanmazlık

Vida'nın Hırvatistan'da oturmadığı evine gelen su 80.7 Euro'luk su faturası eşi Ivana Vidayı çıldırttı.
Ivana, "Yaptıkları şey ağır bir utanmazlıktır. Bizi aptal yerine koyuyorlar. Kullanılmayan suyun hesabının 691.66 Kuna (Hırvatistan parası. 1 Kuna 1 TL) olduğu Hırvatistan'a hoş geldiniz. Bu faturayı ödemek istemiyorum. Tipik Hırvat sahtekarlığı. Ya geçerse... Ama geçmedi. Şikayet edeceğim" diye konuştu. (AKŞAM)
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