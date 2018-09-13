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Vida'nın eşi çıldırdı: Ağır bir utanmazlık

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.09.2018 07:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Domagoj Vida'nın eşi Ivana adeta çıldırdı.

Vida'nın eşi çıldırdı: Ağır bir utanmazlık

Vida'nın Hırvatistan'da oturmadığı evine gelen su 80.7 Euro'luk su faturası eşi Ivana Vidayı çıldırttı.

Ivana, "Yaptıkları şey ağır bir utanmazlıktır. Bizi aptal yerine koyuyorlar. Kullanılmayan suyun hesabının 691.66 Kuna (Hırvatistan parası. 1 Kuna 1 TL) olduğu Hırvatistan'a hoş geldiniz. Bu faturayı ödemek istemiyorum. Tipik Hırvat sahtekarlığı. Ya geçerse... Ama geçmedi. Şikayet edeceğim" diye konuştu. (AKŞAM)

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Anahtar Kelimeler:
vida Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Ivana Vida Hırvatistan

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BRAVO SANA HAKKINI ARAMAN ÇOK GÜZEL BİR DAVRANIŞ.
Ben öderim yenge yeterki çıldırma...
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