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Villarreal - Napoli Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Villarreal, Napoli ile yapılacak Şampiyonlar Ligi maçına odaklanıyor. Her iki takımın da son durumu ve eksikleri haberimizde yer alıyor.

Villarreal - Napoli Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Şampiyonlar Ligi
Villarreal
Salı 22:00
13.10.2026
Napoli
Stadyum: Estadio de la Cerámica

Villarreal ile Napoli, 13 Ekim 2026 saat 22:00'de Estadio de la Cerámica'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bu maç, Villarreal ile Napoli arasında önemli bir mücadele. Her iki takımda da kritik isimler eksik.

Lig Durumu

Villarreal

11. İspanya La Liga
O
8
G
2
B
2
M
4
P
8
13
Attığı Gol
13
Yediği Gol
0
Averaj

Napoli

7. İtalya Serie A Ligi
O
6
G
3
B
1
M
2
P
10
10
Attığı Gol
6
Yediği Gol
+4
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Villarreal 13 / 13
Napoli 10 / 6

İç Saha / Deplasman Performansı

Villarreal İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 0 / 2
Gol
6 – 6
Napoli Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 1 / 1
Gol
5 – 4

Villarreal (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 3 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 8 puanla 11. sırada.

Napoli (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 1 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 10 puanla 7. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Villarreal G G M M M

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Real Madrid 1-0 Villarreal İspanya La Liga M
  • 20.09.2026 Villarreal 3-1 Levante İspanya La Liga G
  • 17.09.2026 Malaga 1-3 Villarreal İspanya La Liga G
  • 14.09.2026 Villarreal 1-2 Real Betis İspanya La Liga M
  • 08.09.2026 Borussia Dortmund 3-2 Villarreal Şampiyonlar Ligi M
Napoli G B G M M

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Napoli 3-0 Frosinone İtalya Serie A Ligi G
  • 20.09.2026 Fiorentina 1-1 Napoli İtalya Serie A Ligi B
  • 13.09.2026 Napoli 1-0 Bologna İtalya Serie A Ligi G
  • 09.09.2026 Napoli 0-1 Arsenal Şampiyonlar Ligi M
  • 05.09.2026 Inter 3-2 Napoli İtalya Serie A Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Villarreal, iç sahada son iki maçını kazanarak galibiyet serisi oluştursa da, toplamda galibiyet sayısı sınırlı. Napoli ise İtalya Serie A'da daha istikrarlı bir performans sergileyip, lig sıralamasında Villarreal'in bir adım önünde yer alıyor.

Eksik Oyuncular

Villarreal

1 eksik
Tajon Buchanan Sakat Kas Sakatlığı

Napoli

8 eksik
Alisson Santos Sakat Adale Problemi
Luca Marianucci Sakat İç Yan Bağı Yaralanması
Costantino Favasuli Sakat Uyluk Sakatlığı
Antonio Vergara Sakat Baldırından Sakat
Alessandro Buongiorno Sakat Diz Sakatlığı
Mathias Olivera Sakat Kasığından Sakat
Andre-Frank Anguissa Sakat Kasığından Sakat
Giovane Şüpheli

Villarreal kadrosunda Tajon Buchanan (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Napoli kadrosunda Alisson Santos (Sakat - Adale Problemi), Luca Marianucci (Sakat - İç Yan Bağı Yaralanması), Costantino Favasuli (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Antonio Vergara (Sakat - Baldırından Sakat), Alessandro Buongiorno (Sakat - Diz Sakatlığı), Mathias Olivera (Sakat - Kasığından Sakat), Andre-Frank Anguissa (Sakat - Kasığından Sakat) ve Giovane (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Alberto Moleiro Alberto Moleiro Villarreal 2 Gol 3 Asist
Pape Gueye Pape Gueye Villarreal 3 Gol 0 Asist
Ayoze Perez Ayoze Perez Villarreal 1 Gol 2 Asist
Georges Mikautadze Georges Mikautadze Villarreal 2 Gol 1 Asist
Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Napoli 3 Gol 1 Asist
Matteo Politano Matteo Politano Napoli 1 Gol 1 Asist
Antonio Vergara Antonio Vergara Napoli 1 Gol 1 Asist
Rasmus Hojlund Rasmus Hojlund Napoli 2 Gol 0 Asist

Villarreal kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Pape Gueye, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Alberto Moleiro. Napoli kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Kevin De Bruyne.

İkili Rekabet
1 Villarreal
0 Beraberlik
0 Napoli
  • 17.12.2022 Napoli 2-3 Villarreal Hazırlık Karşılaşmaları

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Villarreal 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Villarreal 3, Napoli 2 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Villarreal - Napoli maçı ne zaman?

Villarreal - Napoli maçı 13 Ekim 2026'da oynanacak.

Villarreal - Napoli maçı saat kaçta?

Maç 22:00'de başlayacak.

Villarreal - Napoli maçı hangi kanalda?

Yayın bilgisi bulunmamaktadır.

Villarreal - Napoli maçında hangi oyuncular eksik?

Villarreal'da Tajon Buchanan, Napoli'de ise Alisson Santos, Luca Marianucci, Costantino Favasuli, Antonio Vergara, Alessandro Buongiorno, Mathias Olivera ve Andre-Frank Anguissa eksik.

Villarreal ve Napoli'nin ligde kaç puanı var?

Villarreal 8 puanla 11. sırada, Napoli ise 10 puanla 7. sırada yer almaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
napoli villarreal
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