Villarreal - Napoli Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Villarreal Salı 22:00 Napoli

Villarreal ile Napoli, 13 Ekim 2026 saat 22:00'de Estadio de la Cerámica'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bu maç, Villarreal ile Napoli arasında önemli bir mücadele. Her iki takımda da kritik isimler eksik.

Lig Durumu Villarreal 11. İspanya La Liga O 8 G 2 B 2 M 4 P 8 13 Attığı Gol 13 Yediği Gol 0 Averaj Napoli 7. İtalya Serie A Ligi O 6 G 3 B 1 M 2 P 10 10 Attığı Gol 6 Yediği Gol +4 Averaj Gol Durumu (Toplam) Villarreal 13 / 13 Napoli 10 / 6 İç Saha / Deplasman Performansı V Villarreal İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 0 / 2 Gol 6 – 6 N Napoli Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 1 / 1 Gol 5 – 4

Villarreal (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 3 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 8 puanla 11. sırada.

Napoli (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 1 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 10 puanla 7. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Villarreal G G M M M tüm kulvarlar Real Madrid 1-0 Villarreal İspanya La Liga M

Villarreal 3-1 Levante İspanya La Liga G

Malaga 1-3 Villarreal İspanya La Liga G

Villarreal 1-2 Real Betis İspanya La Liga M

Borussia Dortmund 3-2 Villarreal Şampiyonlar Ligi M Napoli G B G M M tüm kulvarlar Napoli 3-0 Frosinone İtalya Serie A Ligi G

Fiorentina 1-1 Napoli İtalya Serie A Ligi B

Napoli 1-0 Bologna İtalya Serie A Ligi G

Napoli 0-1 Arsenal Şampiyonlar Ligi M

Inter 3-2 Napoli İtalya Serie A Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Villarreal, iç sahada son iki maçını kazanarak galibiyet serisi oluştursa da, toplamda galibiyet sayısı sınırlı. Napoli ise İtalya Serie A'da daha istikrarlı bir performans sergileyip, lig sıralamasında Villarreal'in bir adım önünde yer alıyor.

Eksik Oyuncular Villarreal 1 eksik Tajon Buchanan Napoli 8 eksik Alisson Santos Luca Marianucci Costantino Favasuli Antonio Vergara Alessandro Buongiorno Mathias Olivera Andre-Frank Anguissa Giovane

Villarreal kadrosunda Tajon Buchanan (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.

Napoli kadrosunda Alisson Santos (Sakat - Adale Problemi), Luca Marianucci (Sakat - İç Yan Bağı Yaralanması), Costantino Favasuli (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Antonio Vergara (Sakat - Baldırından Sakat), Alessandro Buongiorno (Sakat - Diz Sakatlığı), Mathias Olivera (Sakat - Kasığından Sakat), Andre-Frank Anguissa (Sakat - Kasığından Sakat) ve Giovane (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Alberto Moleiro Villarreal 2 Gol 3 Asist Pape Gueye Villarreal 3 Gol 0 Asist Ayoze Perez Villarreal 1 Gol 2 Asist Georges Mikautadze Villarreal 2 Gol 1 Asist Kevin De Bruyne Napoli 3 Gol 1 Asist Matteo Politano Napoli 1 Gol 1 Asist Antonio Vergara Napoli 1 Gol 1 Asist Rasmus Hojlund Napoli 2 Gol 0 Asist

Villarreal kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Pape Gueye, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Alberto Moleiro. Napoli kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Kevin De Bruyne.

İkili Rekabet 1 Villarreal 0 Beraberlik 0 Napoli Napoli 2-3 Villarreal Hazırlık Karşılaşmaları

Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Villarreal 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Villarreal 3, Napoli 2 gol attı.