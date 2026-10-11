Villarreal - Napoli Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Villarreal ile Napoli, 13 Ekim 2026 saat 22:00'de Estadio de la Cerámica'da Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Bu maç, Villarreal ile Napoli arasında önemli bir mücadele. Her iki takımda da kritik isimler eksik.
Villarreal (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 3 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 8 puanla 11. sırada.
Napoli (Şampiyonlar Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 1 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 10 puanla 7. sırada.
Villarreal, iç sahada son iki maçını kazanarak galibiyet serisi oluştursa da, toplamda galibiyet sayısı sınırlı. Napoli ise İtalya Serie A'da daha istikrarlı bir performans sergileyip, lig sıralamasında Villarreal'in bir adım önünde yer alıyor.
Villarreal kadrosunda Tajon Buchanan (Sakat - Kas Sakatlığı) yer almıyor.
Napoli kadrosunda Alisson Santos (Sakat - Adale Problemi), Luca Marianucci (Sakat - İç Yan Bağı Yaralanması), Costantino Favasuli (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Antonio Vergara (Sakat - Baldırından Sakat), Alessandro Buongiorno (Sakat - Diz Sakatlığı), Mathias Olivera (Sakat - Kasığından Sakat), Andre-Frank Anguissa (Sakat - Kasığından Sakat) ve Giovane (Şüpheli) yer almıyor.
Villarreal kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Pape Gueye, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Alberto Moleiro. Napoli kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Kevin De Bruyne.
Son 1 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Villarreal 1 galibiyet aldı. Bu maçlarda Villarreal 3, Napoli 2 gol attı.
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