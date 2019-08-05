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Vinç sepetinde evlilik teklifi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 05.08.2019 10:07 | Son Güncelleme

Antalya'da, Eren Mutlu (26), kiraladığı vincin sepetiyle kız arkadaşı Elif Naz'ın (21) oturduğu 2'nci kata çıkarak evlilik teklifinde bulundu.

Vinç sepetinde evlilik teklifi

Antalya'da yaşayan Eren Mutlu, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için farklı yola başvurdu. Mutlu, kiraladığı vinçle kız arkadaşının Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Mutlu'ya sürpriz konusunda yardımcı olan 2 arkadaşı, evin önünde 'Seni seviyorum' yazılı pankart tutarken, 2 arkadaşı da evin karşısındaki apartmanın çatısından 'Benimle evlenir misin' yazılı pankartı sallandırdı. Sürpriz teklif için yapılan hazırlıklar tamamlanınca Eren Mutlu, elinde çiçekle vincin sepetine binerek, kız arkadaşı Elif Naz'ın 2'nci kattaki evine doğru yükseldi. Arkadaşlarının çağırması üzerine balkona çıkan Naz, vinç sepeti içinde erkek arkadaşını görünce şaşırdı. Bu sırada sokak üzerindeki araçta müzik açılırken, sokağın diğer köşesinde ise havai fişekler patladı.

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Elindeki çiçek buketini kız arkadaşına veren Eren Mutlu, cebinden yüzüğü çıkardı. Mutlu, Elif Naz'a "Benimle evlenir misin?" diye sorduğu sırada aşağıdakiler de alkışlamaya başladı. "Evet" cevabını alan Mutlu, yüzüğü Naz'ın parmağına taktı. Daha sonra aşağı inen çift, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.

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'Evet' cevabını aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Eren Mutlu, “Farklı bir teklif yapmak istedim. Kimler ne yapmış diye internetten araştırma yaptım. Arkadaşlarımla da bu konuyu görüştük. Buna benzer teklifler daha önce yapılmış ancak bizimki daha farklı oldu. Sanırım oldu ve evet cevabını alabildim" dedi.

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Böyle teklif beklemediğini dile getiren Elif Naz ise “Böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmemiştim. Balkonda birden karşımda görünce çok şaşırdım. Çok mutluyum ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
vinç evlilik teklifi

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