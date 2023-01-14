SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Vincent Aboubakar, Aaron Boupendza... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Emre Kocadağ duyurdu...

Vincent Aboubakar, Aaron Boupendza... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Emre Kocadağ duyurdu...

14.01.2023 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 19’uncu haftasında deplasmanda Konyaspor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta asbaşkan Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kocadağ; transfer için adı geçen Vincent Aboubakar ve Aaron Boupendza hakkında konuşurken, Manchester United'a imza atan Wout Weghorst'un ayrılış süreciyle ilgili önemli ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Vincent Aboubakar, Aaron Boupendza... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Emre Kocadağ duyurdu...

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında, konuk oldukları Arabam.com Konyaspor maçının ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

thumbs_b_c_9539eb34d88cda2d495e83233b6e8b79

"İYİ GİDEN MAÇA YAKIŞMADI"

AA-20230114-29989762-29989757-ARABAMCOM_KONYASPOR_BESIKTAS (Large)

Takımı desteklemek için stada gelen tüm taraftarlara teşekkür eden Kocadağ, "Galibiyet için çok mutluyuz. İlk yarıda 3 dakika, ikinci yarıda 4 dakika uzatma oldu. Bazı planlar ve düşünceler olabilir. Ama son dakikada da golümüz geldi. İki üç haftadır maçlarda en az 15-20 dakika uzatma verilirken, Beşiktaş mağlupken 3 dakika uzatıyorsun. İyi giden maça yakışmadı." diye onuştu.

Kocadağ, takımdan ayrılan Wout Weghorst'un çıkış maddesinin olmadığını, Beşiktaş'a bir yıllık kiralık oyuncu olarak katıldığını söyledi.

"WEGHORST, RUHEN VE AKLEN BURAYI TERK ETMİŞTİ"

4f511526-3342-4b65-9ef0-bbc7c35956a4

Oyuncunun, Manchester United'tan kulübüne gelen teklifi değerlendirdiğini anlatan Kocadağ, şöyle devam etti:

"Bize bu olay aksettikten sonra oyuncuyla bir kaç kez görüştük. Kendisine bonservisini almak istediğimizi, bizimle devam etmesinin bizi sevindireceğini söyledik. Kendisi de olayın maddiyatla alakalı olmadığını söyledi. Bizimle devam etmesini istedik. Bunları kabul etmedi. Ruhen ve aklen burayı terk etmiş bir oyuncuyu ki hocamızın da takdiri, Konya'ya getirmenin bir anlamı yoktu. Oyuncuyu zorla burada tutup faydalanamamak da Beşiktaş'a hizmet olmayacaktı. Oyuncu, alacaklarını da bırakarak yaklaşık 3.5 milyon avro katkı yapıp Beşiktaş'tan gitti.

Kocadağ, takımdan gidenlerin yerinin dolacağını dile getirdi.

"ABOUBAKAR GÜNDEMİMİZDE AMA..."

2022-12-02T000000Z_1502070053_UP1EIC21MF257_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-CMR-BRA-REPORT

Vincent Aboubakar'ın transferiyle alakalı da konuşan Kocadağ, şunları kaydetti:

"Aboubakar gündemimizde. Ancak sözleşmesi devam ediyor. Durumu netleşir netleşmez bakacağız. Listemizde başka bölgeler için de oyuncular var. Üç bölgeye transfer düşünüyoruz. Tabi hocamızın vereceği rapor da önemli. Kullanamadığımız oyuncularımızdan faydalanabilirsek, bazı bölgelerdeki transferleri eksiltebiliriz. Boupendza da listede olabilecek bir oyuncu. Türkiye'de oynamış ve başarılı olmuş bir oyuncu. Birkaç oyuncu var listemizde. Başka bölgeler için de. 3 bölgeye transfer düşünüyoruz. Öncelikli hedefi hocanın, olan oyuncuların performansını yukarıya çekmek. Bizim ihtiyacımız olan bir çıkıştı. Bu galibiyet serilerine devam edersek, bence takım da motivasyonu yakalayacak. Henüz resmi bir teklif yok."

Kocadağ, oyuncularına resmi bir teklifin olmadığını belirterek, galibiyet serilerine ihtiyaçları olduğunu, ilerleyen süreçte şampiyonluk potasına gireceklerini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'e esti gürledi!Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'e esti gürledi!
Galatasaray transferi bitirdi! Yeni sol bek...Galatasaray transferi bitirdi! Yeni sol bek...
Her şey derbi sonrası oldu! G.Saraylılar bile dondu kaldı... F.Bahçe'den yılın sürpriziHer şey derbi sonrası oldu! G.Saraylılar bile dondu kaldı... F.Bahçe'den yılın sürprizi
Anahtar Kelimeler:
Aaron Boupendza Vincent Aboubakar Emre Kocadağ beşiktaş Süper Lig spor toto maçı spor tot süper li spor to hedefi maçın da, kulübün

En Çok Okunan Haberler

Poşet poşet doğal gaz! Tarladan eve böyle taşıyorlar

Poşet poşet doğal gaz! Tarladan eve böyle taşıyorlar

Ehliyet alacaklar dikkat! Yaş şartı değişti

Ehliyet alacaklar dikkat! Yaş şartı değişti

FIFA'dan Galatasaray'a transfer yasağı!

FIFA'dan Galatasaray'a transfer yasağı!

Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'e esti gürledi!

Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'e esti gürledi!

G.Saray'ın galibiyeti sonrası çılgına döndü! 'Aferin diyecekler mi zannediyorsun?'

G.Saray'ın galibiyeti sonrası çılgına döndü! 'Aferin diyecekler mi zannediyorsun?'

Açtı ağzını, yumdu gözünü! 'Beni satan adamı...'

Açtı ağzını, yumdu gözünü! 'Beni satan adamı...'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.