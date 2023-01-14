Vincent Aboubakar, Aaron Boupendza... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Emre Kocadağ duyurdu...

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında, konuk oldukları Arabam.com Konyaspor maçının ardından, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"İYİ GİDEN MAÇA YAKIŞMADI"

Takımı desteklemek için stada gelen tüm taraftarlara teşekkür eden Kocadağ, "Galibiyet için çok mutluyuz. İlk yarıda 3 dakika, ikinci yarıda 4 dakika uzatma oldu. Bazı planlar ve düşünceler olabilir. Ama son dakikada da golümüz geldi. İki üç haftadır maçlarda en az 15-20 dakika uzatma verilirken, Beşiktaş mağlupken 3 dakika uzatıyorsun. İyi giden maça yakışmadı." diye onuştu.

Kocadağ, takımdan ayrılan Wout Weghorst'un çıkış maddesinin olmadığını, Beşiktaş'a bir yıllık kiralık oyuncu olarak katıldığını söyledi.

"WEGHORST, RUHEN VE AKLEN BURAYI TERK ETMİŞTİ"

Oyuncunun, Manchester United'tan kulübüne gelen teklifi değerlendirdiğini anlatan Kocadağ, şöyle devam etti:

"Bize bu olay aksettikten sonra oyuncuyla bir kaç kez görüştük. Kendisine bonservisini almak istediğimizi, bizimle devam etmesinin bizi sevindireceğini söyledik. Kendisi de olayın maddiyatla alakalı olmadığını söyledi. Bizimle devam etmesini istedik. Bunları kabul etmedi. Ruhen ve aklen burayı terk etmiş bir oyuncuyu ki hocamızın da takdiri, Konya'ya getirmenin bir anlamı yoktu. Oyuncuyu zorla burada tutup faydalanamamak da Beşiktaş'a hizmet olmayacaktı. Oyuncu, alacaklarını da bırakarak yaklaşık 3.5 milyon avro katkı yapıp Beşiktaş'tan gitti.

Kocadağ, takımdan gidenlerin yerinin dolacağını dile getirdi.

"ABOUBAKAR GÜNDEMİMİZDE AMA..."

Vincent Aboubakar'ın transferiyle alakalı da konuşan Kocadağ, şunları kaydetti:

"Aboubakar gündemimizde. Ancak sözleşmesi devam ediyor. Durumu netleşir netleşmez bakacağız. Listemizde başka bölgeler için de oyuncular var. Üç bölgeye transfer düşünüyoruz. Tabi hocamızın vereceği rapor da önemli. Kullanamadığımız oyuncularımızdan faydalanabilirsek, bazı bölgelerdeki transferleri eksiltebiliriz. Boupendza da listede olabilecek bir oyuncu. Türkiye'de oynamış ve başarılı olmuş bir oyuncu. Birkaç oyuncu var listemizde. Başka bölgeler için de. 3 bölgeye transfer düşünüyoruz. Öncelikli hedefi hocanın, olan oyuncuların performansını yukarıya çekmek. Bizim ihtiyacımız olan bir çıkıştı. Bu galibiyet serilerine devam edersek, bence takım da motivasyonu yakalayacak. Henüz resmi bir teklif yok."

Kocadağ, oyuncularına resmi bir teklifin olmadığını belirterek, galibiyet serilerine ihtiyaçları olduğunu, ilerleyen süreçte şampiyonluk potasına gireceklerini sözlerine ekledi.

