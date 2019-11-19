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Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.11.2019 13:57 | Son Güncelleme

Yaz döneminde yine adı Beşiktaş'la anılan Vincent Aboubakar çok önemli açıklamalar yaptı. Kamerunlu golcü, "Beşiktaş'a gidecektim ancak başkanın davranışları beni rahatsız ve mutsuz etti. Çünkü hakkımda insanlara yanlış bilgiler anlatıp durdu. Bana sağlık raporlarımın doğru olmadığını ve yeniden teste girmem gerektiğini söyledi. İşin aslı, Beşiktaş'ın mali problemleri vardı" ifadelerini kullandı.

Yaz transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABOUBAKAR'IN AÇIKLAMARI:

"YENİDEN DOĞUŞ SÜRECİNDEYİM"

Milli takımda uzun bir aranın ardından üst üste 2 maça çıkan Aboubakar, "Yeniden doğuş sürecindeyim. Uzun süre sonra oynama fırsatı buldum ve geri dönüş yaptım. Takım arkadaşlarım, bana çok büyük moral verdi. Uzun süre sonra kendimi yeniden iyi hissediyorum. Kamerunlu taraftarların beni selamlaması ve adımı bağırması bana moral verdi. Bir maç öncesinde bu tip şeyler yaşayınca, en iyi futbolumu oynamak için motive oluyorum. Tüm ülkenin beni desteklediğini hissettim. Bu harika bir duyguydu" dedi.

"BEŞİKTAŞ BAŞKANI, YANLIŞ BİLGİLER ANLATIP DURDU"

Aboubakar, Beşiktaş'a transfer süreci ile ilgili ise şunları söyledi: "Beşiktaş'a gidecektim ancak başkanın davranışları beni rahatsız ve mutsuz etti. Çünkü hakkımda insanlara yanlış bilgiler anlatıp durdu. Bana sağlık raporlarımın doğru olmadığını ve yeniden teste girmem gerektiğini söyledi. İşin aslı, Beşiktaş'ın mali problemleri vardı. Birçok oyuncusuna, çok büyük miktarlarda maaş borcu vardı."

"BEŞİKTAŞ'A DÖNMEYİ HİÇ İSTEMEDİM"

"Dürüst olmam gerekirse, Beşiktaş'a geri dönmeyi hiç istemiyordum." sözleriyle konuşmasına devam eden Kamerunlu, "Bu transferin gerçekleşmesi için her kim sorumluysa biraz fedakarlık yapmalıydı. Fakat, Beşiktaş başkanı çok hassas ve zorlu bir durumdaydı. Aslında, Türkiye'ye geri dönmek aklımın ucundan bile geçmedi."

Vincent Aboubakar, "İyi bir teklif gelmesi durumunda Porto'dan ayrılırım. Kariyerimi Porto'da noktalayacak değilim" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

FİKRET ORMAN NE DEMİŞTİ?

Dönemin Beşiktaş başkanı Fikret Orman, yazın Aboubakar transferiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aboubakar'ı Beşiktaş taraftarı çok sevdi ve bir bağ oluştu. Biz de transferini düşünmedik değil. Dizlerinde bir sakatlık sorunu vardı. MR sonuçlarını istedik, göndermediler. Portodan 2.9 milyon Euro alıyormuş, Porto Kulübü '900 bin Euro'yu biz öderiz' dedi. Aboubakar gelmek için '500 bin Euro daha fazla alırım' dedi. Taraftarımızın duygusal bağı var ama oyuncudan da aynı şeyi bekliyorduk. Bu zihniyetle Beşiktaş'a gelmesini doğru bulmadık. Niyetimiz vardı ama oluşan şartlar, ve benim gözümde oyuncunun Beşiktaş'a bakışı transferi mümkün kılmadı."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
burda fikret ormanın bir suçu yok abubakar gönülden gelmek istememiş kendiside söylüyor zaten kaldı ki portoda yol vermiş hatta bir miktar maaşonıda ben ödeyeyim demiş sen bide 500 fazla istiyorsun ve sakatsın toparlanana kadar bjk den 3 milyon euro para çıkacakmış ocak ayında fedakarlık yap gel arkadaş..işte bu taraftar sevgisi felan hikaye bunların derdi işi gücü para tamam para alacaksın tabikide birazda fedakarlık yap arkadaş sende
ıspanak ye sen oğlum seni parlatan bu âlemde tek beşiktaş var gelirsen seneye ekimde gelmezsen çokta beşiktaşin....
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