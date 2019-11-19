Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş açıklaması

Yaz transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABOUBAKAR'IN AÇIKLAMARI:

"YENİDEN DOĞUŞ SÜRECİNDEYİM"

Milli takımda uzun bir aranın ardından üst üste 2 maça çıkan Aboubakar, "Yeniden doğuş sürecindeyim. Uzun süre sonra oynama fırsatı buldum ve geri dönüş yaptım. Takım arkadaşlarım, bana çok büyük moral verdi. Uzun süre sonra kendimi yeniden iyi hissediyorum. Kamerunlu taraftarların beni selamlaması ve adımı bağırması bana moral verdi. Bir maç öncesinde bu tip şeyler yaşayınca, en iyi futbolumu oynamak için motive oluyorum. Tüm ülkenin beni desteklediğini hissettim. Bu harika bir duyguydu" dedi.

"BEŞİKTAŞ BAŞKANI, YANLIŞ BİLGİLER ANLATIP DURDU"

Aboubakar, Beşiktaş'a transfer süreci ile ilgili ise şunları söyledi: "Beşiktaş'a gidecektim ancak başkanın davranışları beni rahatsız ve mutsuz etti. Çünkü hakkımda insanlara yanlış bilgiler anlatıp durdu. Bana sağlık raporlarımın doğru olmadığını ve yeniden teste girmem gerektiğini söyledi. İşin aslı, Beşiktaş'ın mali problemleri vardı. Birçok oyuncusuna, çok büyük miktarlarda maaş borcu vardı."