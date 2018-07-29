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Vincent Aboubakar, Porto yönetimine Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.07.2018 08:37 | Son Güncelleme

Kamerunlu golcü, kendisi için 50 milyon Avro bonservis bedeli isteyen Porto yönetimiyle bir görüşme yaptı ve Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi.

Vincent Aboubakar, Porto yönetimine Beşiktaş'a gitmek istediğini söyledi

Beşiktaş'ın eski yıldızları, siyah-beyazlı formayla geçirdiği günleri bir türlü unutamıyor. Kartal'ın eski golcülerinden Vincent Aboubakar da tekrar Beşiktaş'a dönmek için her türlü fedakarlığı yapıyor. Kartal'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan 26 yaşındaki futbolcu, kendisi için 50 milyon Avro bonservis bedeli belirleyen Porto yönetiminden gitmek için izin istedi.

Diğer yandan Beşiktaş'ta Umut Nayır transferinin ardından ileri uçtaki oyuncu sayısı 6'ya yükselse de Teknik Direktör Şenol Güneş'in takıma sınıf atlatacak bir golcü istediği biliniyor. Bu doğrultuda Alvaro Negredo ve Vagner Love'ın satılması beklenirken, Güneş'in Aboubakar'ın gelmesi durumunda Larin'in de kiralanmasına izin vereceği belirtiliyor.

Vida ve Quaresma'nın satılmasıyla kasaya ciddi bir gelir koymaya hazırlanan Kartal'ın transfer sezonunun sonunda Aboubakar için yeniden devreye girmesi ve oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralaması planlanıyor.

(TRT SPOR)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig vincent aboubakar

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