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Vincent Aboubakar: Sözleşmem feshedilebilir

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.10.2020 09:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yıldızı Vincent Aboubakar, "Sakatlığım tekrarlarsa sözleşmemin tek taraflı fesih hakkı kulüpte olacak. Bu doğru. Buna rağmen beni çok iyi karşıladılar" diye konuştu.

Vincent Aboubakar: Sözleşmem feshedilebilir

Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar, Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli forvet, "Daha önce kısa bir hikayemiz vardı. O hikayeyi devam ettirmek için buradayım. Sakatlığım tekrarlarsa sözleşmem feshedilebilir. Buna rağmen bana yapılan iyi karşılamaya teşekkür ediyorum. Hakkımda söylenenlerden haberim var. Uzun süren bir sakatlığım oldu. Uzun süre oynamadım ama şu anda hiçbir sorunum yok" dedi.

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MENAJERİM ANLAŞAMADI

Aboubakar, "Önceki dönemde buradan ayrılmam menajerim ve kulüp arasındaki anlaşmazlıkla ilgiliydi. Şimdi yeniden beraberiz. 1+1 yıllık sözleşmem var. Sözleşmemdeki fesih maddesini de biliyorsunuz. Porto ile 1 yıllık sözleşmem vardı ama ben sahaya çıkıp hazır olmak istediğim için buraya geldim. Ben 9 numarayım. Kendimi santrfor olarak rahat hissediyorum ama benden istenirse kanat forvet de oynayabilirim" diye konuştu.

(AKŞAM)


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