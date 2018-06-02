Vincent Janssen için 17 milyon Euro istiyorlar

Tottenham, geri dönen Vincent Janssen'i yeniden elden çıkarmanın peşinde... İngiliz ekibinin bu kez kiralama yerine satma fikrinde olduğu belirtilirken, F.Bahçe'den 17 milyon euro istediği iddia edildi. Yönetimin Janssen için bu rakamı ödemeyeceği belirtiliyor.
AATIF 2 SENE DAHA UZATIYOR
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe'nun, sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatacağı bildirildi. 2019'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun, başka takımlardan kendisine gelen teklifleri geri çevirerek kalma yolunda adım attığı bildirildi. (FOTOMAÇ)
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