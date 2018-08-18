Vincent Janssen şoku! Transfer suya düştü...

Fenerbahçe, Vincent Janssen'i geçtiğimiz yaz 2,5 milyon Euro karşılığında Tottenham Hotspur'dan kiralamıştı. Geçtiğimiz sezonun ardından yeniden Londra ekibine geri dönen Hollandalı golcünün başka bir takıma transferine kesin gözüyle bakılıyordu. Nitekim Tottenham da yıldız isme forma numarası vermeyerek bu iddiaları doğrulamıştı.
Bugün ise 24 yaşındaki santrforla ilgili gündeme bomba gibi bir haber düştü. Ada basınından The Sun'ın özel haberine göre Sarı Lacivertliler'in eski golcüsü sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapattı. Gazete, yaşanan bu şok gelişmenin ardından Tottenham'ın Janssen'i gönderme ihtimalinin suya düştüğünü yazdı. Janssen, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de de ciddi bir sakatlık geçirmiş ve uzun süre takımdaki yerini alamamıştı. (FANATİK)
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