Vincenzo Montella 6-0'lık İspanya maçını böyle değerlendirdi: Eğer akıllı olursak...

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 6-0 kaybedilen İspanya mücadelesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"AKILLI OLURSAK BU MAÇTAN DERS ALIRIZ"

"Hepimiz üzgünüz. Futbolcularımız ve seyircilerimiz için üzgünüz. Ben de çok üzgünüm bu sonuç için. İlk başta biz birkaç fırsat yakaladık, gole çeviremedik. Rakip iki kere geldi ve gol attı."

"ZAMANLA İNANCINI DA KAYBEDİYORSUN"

"Zamanla inancını da kaybediyorsun böyle olunca. Bu sefer bu maç ortaya çıktı. Bu istediğimiz bir şey değil. Gelişen ve gelişmeye açık bir kadromuz var. Akıllı davranırsak, bu maçtan gerekli dersleri alırız."

"DEMORALİZE OLMAMAMIZ GEREKİYOR"

"Maça bakınca, taktiksel olarak gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız. Futbolcularımız, duygusal anlamda sorumluluk hissettiği için performanslarının altında kaldı. Rakip her yerde ikili mücadeleleri kazandı. Bu taktiksel değildir. Demoralize olmamamız gerekiyor."

"BİRLİK OLARAK ÇIKACAĞIZ"

"Bu tarz maçlardan sonra biz birçok kez gösterdik, performansımızla gösterdik. Bu maç bizim için çok büyük bir ders olacak. Birlik olarak çıkacağız. Buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum."