SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Vincenzo Montella'dan A Milli Takım itirafı: "İşimizi kolaylaştıran şey..."

Vincenzo Montella'dan A Milli Takım itirafı: "İşimizi kolaylaştıran şey..."

04.11.2023 17:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ay-yıldızlı ekibe yeni fırsatlar vereceğini söyledi.

Vincenzo Montella'dan A Milli Takım itirafı: "İşimizi kolaylaştıran şey..."

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Biz’in Gücü" temasıyla düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi'nde katılan Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"EURO 2024 BİZE YENİ FIRSATLAR VERECEK"

2023-10-16T085531Z_888887027_UP1EJAF1H6IJP_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-TUR-LVA-REPORT

Şampiyonaya 8 ay kaldığını hatırlatan Montella, "Genç bir takımımız var, daha iyiye gideceğine inanıyorum. Turnuvaya 8 ay var, şimdiden bir şey söyleyemem. Bizim görevimiz düzenli olarak her şeyi takip etmek. Her futbolcumuzun birer birer kendi değerinden bağımsız olarak o anki form durumu etkili olacak. Yeni fırsatlara açığız, bu şampiyona bize yeni fırsatlar verecek. Her zaman beklemediğin bir yenilik ortaya çıkar ve farkı oluşturur." diye konuştu.

"FUTBOLA BİRLİKTE YÖN VERECEĞİZ"

2023-10-16T085556Z_1458307438_UP1EJAF1EWNI5_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-TUR-LVA-REPORT

Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Montella, "Türkiye'de son derece kayda değer statlar buldum. Bu organizasyon İtalya'da statların yenilenmesi için vesile olacak. Kültür açısından çok benzeyen ve belki de en zengin iki ülke. Güney İtalya'yla yaşam tarzı da benziyor. Futbola birlikte yön verme fırsatımız olacak." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMIN KULÜPTEN FARKI..."

2023-10-16T085506Z_669209579_UP1EJAF1JZFNF_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-TUR-LVA-REPORT

Kulüp takımlarıyla milli takım arasındaki farkı anlatan İtalyan teknik adam, şunları söyledi:

"Milli takımda, milli bir kültür ve dil etrafında birleşiyorsunuz. Kulüplerde farklı kültürlerden, milliyetlerden gelenler olabiliyor. Milli takımda daha kolay duygu yakalayabilirsiniz. Zaman kısıtlı olsa da bunu başarmak mümkün. Kısa bir süre içinde o takım ruhunu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Milli takımda herkes bir araya geliyor ve aynı dili konuşuyor. Aralarında bir dostluk olduğu zaman işler fark ediyor. Bütün topluluklar için geçerli bu. O dostluğun kurulması, takımı bir aile gibi görmek, futbolcular arasında belli bir paylaşım olması son derece değerli. Milli takımda böyle bir dostluk var, bu da çok önemli."

"FUTBOLCULAR İKNA OLUNCA SÜRECİ YÖNETMEK KOLAY OLDU"

2023-10-16T085556Z_573728703_UP1EJAF1FHXIE_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-TUR-LVA-REPORT

Göreve başladıktan kısa bir süre sonran alınan Hırvatistan galibiyetine değinen Vincenzo Montella, "Kısa süremiz vardı, çok çalıştık, odaklandık. Eksiklerin neler olduğunu konuştuk. Büyük bir empati içinde çalıştık. Futbolcular da bazı şeyleri yapmamız gerektiği konusunda ikna oldular. Birlikte o yola girince o süreci yönetmek kolay oldu." şeklinde konuştu.

Karar alırken takımın önceliğini göz önünde bulundurduğunu söyleyen Montella, "Empati, bir takım içinde çok önemli ve öğrenilen bir şey değil. Liderin her bileşeni iyi okuması gerekiyor. İhtiyaçlar birbirinden farklı olabilir. Ben doğrudan iletişimi tercih ediyorum. Kolay olmayan kararlar almam gerektiğini biliyorum. Bazen risk alarak tercihlerde bulunuyorum. Bu seçimler inandığınız zaman ve takım için alındığında doğru kararlar oluyor." dedi.

"DEPREM ZAMANINDA ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAK İSTEDİK"

2023-10-16T085559Z_265311823_UP1EJAF1EUHI3_RTRMADP_3_SOCCER-EURO-TUR-LVA-REPORT

6 Şubat depremi sonrasında yaptığı yardımla ilgili bir soruya İtalyan teknik adam, "80'li yıllarda Napoli'de büyük bir deprem olmuştu. Anne-babamın arabası yoktu, ben de açıkta yattım. O anlar zihnimde canlandı ve süreç doğal gelişti. 'En iyisini nasıl yaparım' diye bir dernek ortaya çıkarıp fon toplamaya çalıştık. Buna devam da etmek istiyorum. Yüreğimin derinliklerinden hayata geçirdiğimi garanti edebilirim. O anki ruh halim buydu. Hala bu kişilerin bir kısmıyla irtibat halindeyim." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor


[RMV-10]

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tadic'ten açıklama! ''Türkiye'de herkes şokta''Tadic'ten açıklama! ''Türkiye'de herkes şokta''
Erencan Yardımcı rüzgarı esmeye devam ediyor!Erencan Yardımcı rüzgarı esmeye devam ediyor!
Derbideki o gol, akıllara Giuliano'yu getirdi!Derbideki o gol, akıllara Giuliano'yu getirdi!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Vincenzo Montella a milli futbol takımı atan 10 erden iyet da, oldular

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.