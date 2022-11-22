SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Vincenzo Montella, Galatasaray'dan Roma'ya gönderiyor! Sözleşmesi gündemde olan Yunus Akgün için flaş sözler...

Vincenzo Montella, Galatasaray'dan Roma'ya gönderiyor! Sözleşmesi gündemde olan Yunus Akgün için flaş sözler...

22.11.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, takımına oynattığı futbolla beğeni toplamıştı. İtalyan çalıştırıcı Corriere Dello Sport'a verdiği röportajda Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün için açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, Jose Mourinho yönetimindeki Roma'ya genç futbolcuyu önerdi. İşte detaylar...

Vincenzo Montella, Galatasaray'dan Roma'ya gönderiyor! Sözleşmesi gündemde olan Yunus Akgün için flaş sözler...

Geçtiğimiz sezon başına geçtiği Adana Demirspor'da gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Vincenzo Montella, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Ülkesinden Corriere Dello Sport'a konuşan tecrübeli teknik adam, daha önce beraber çalıştığı Yunus Akgün'ü Roma'ya önerdi. Galatasaray'da sözleşmesi gündem maddesi olan genç futbolcunun büyük bir yetenek olduğunu söyleyen Montella, Roma'nın başarılı olacağının altını çizdi. İşte o sözler...

"ÇOK MUTLUYUM"

d38774d836b94fa6a660f47d03c327f2

"Bir İstanbul takımında değil de Adana'da, güçlü bir kadroyla değil de lige yeni yükselmiş bir takımla geçen sezona başlama kararımdan dolayı çok mutluyum."

"TÜRKİYE LİGİ KOLAY DEĞİL"

dad1cf4011fa4f6f93235bc3e7b763f9

"Galatasaray çok büyük oyuncular transfer etti. Türkiye ligi çok rekabetçi bir lig. Sandığınız gibi kolay değil."

"YUNUS AKGÜN'Ü ROMA'YA TAVSİYE EDERİM"

a25f334250ef41e191de3ef770f8a0e7

"Roma'ya tavsiye edebileceğim oyuncu Yunus Akgün. Çok özel bir forvet. Bugünlerde çok mutlu olmasa da Yunus büyük yetenek."

"BEN HALA ROMA TARAFTARIYIM"

d38774d836b94fa6a660f47d03c327f2

"Ben hala Roma taraftarıyım. Roma'da doğdum ve büyüdüm. Başka bir takımı tutma ihtimalim yok. Hatta kız kardeşlerim bile Roma taraftarıdır. Atmosfer hep harika. Takım bence Mourinho ile birlikte başarılı olacak. Amerikalı takım sahiplerini de beğeniyorum. Az konuşuyorlar, plan yapıyorlar ve ellerinden geleni veriyorlar."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'a ağır fatura! 3,5 milyon euro'luk fesih...Galatasaray'a ağır fatura! 3,5 milyon euro'luk fesih...
'Her şeyi bilen adam', Dünya Kupası finalini açıkladı!'Her şeyi bilen adam', Dünya Kupası finalini açıkladı!
Enner Valencia'dan tek kişilik resital!Enner Valencia'dan tek kişilik resital!
Anahtar Kelimeler:
transfer Adana Demirspor Roma Yunus Akgün Vincenzo Montella galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Katar'da herkesi şaşkına çeviren an! İngiliz taraftarı kadın bir anda göğüslerini açınca...

Katar'da herkesi şaşkına çeviren an! İngiliz taraftarı kadın bir anda göğüslerini açınca...

Filmin adı: Çöküş!

Filmin adı: Çöküş!

İşte Galatasaray'da ocak ayının ilk imzası!

İşte Galatasaray'da ocak ayının ilk imzası!

Dünya Kupası'nda Timothy Weah'ın golü futbolseverleri eskiye götürdü!

Dünya Kupası'nda Timothy Weah'ın golü futbolseverleri eskiye götürdü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.