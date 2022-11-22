Vincenzo Montella, Galatasaray'dan Roma'ya gönderiyor! Sözleşmesi gündemde olan Yunus Akgün için flaş sözler...

Geçtiğimiz sezon başına geçtiği Adana Demirspor'da gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Vincenzo Montella, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Ülkesinden Corriere Dello Sport'a konuşan tecrübeli teknik adam, daha önce beraber çalıştığı Yunus Akgün'ü Roma'ya önerdi. Galatasaray'da sözleşmesi gündem maddesi olan genç futbolcunun büyük bir yetenek olduğunu söyleyen Montella, Roma'nın başarılı olacağının altını çizdi. İşte o sözler...

"ÇOK MUTLUYUM"

"Bir İstanbul takımında değil de Adana'da, güçlü bir kadroyla değil de lige yeni yükselmiş bir takımla geçen sezona başlama kararımdan dolayı çok mutluyum."

"TÜRKİYE LİGİ KOLAY DEĞİL"

"Galatasaray çok büyük oyuncular transfer etti. Türkiye ligi çok rekabetçi bir lig. Sandığınız gibi kolay değil."

"YUNUS AKGÜN'Ü ROMA'YA TAVSİYE EDERİM"

"Roma'ya tavsiye edebileceğim oyuncu Yunus Akgün. Çok özel bir forvet. Bugünlerde çok mutlu olmasa da Yunus büyük yetenek."

"BEN HALA ROMA TARAFTARIYIM"

"Ben hala Roma taraftarıyım. Roma'da doğdum ve büyüdüm. Başka bir takımı tutma ihtimalim yok. Hatta kız kardeşlerim bile Roma taraftarıdır. Atmosfer hep harika. Takım bence Mourinho ile birlikte başarılı olacak. Amerikalı takım sahiplerini de beğeniyorum. Az konuşuyorlar, plan yapıyorlar ve ellerinden geleni veriyorlar."



