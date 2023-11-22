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Vincenzo Montella Galler galibiyetinin ardından konuştu! "Bu ülke için ne gerekiyorsa yapacağım"

22.11.2023 01:44 | Son Güncelleme:
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A Milli Takım, gruptaki son maçında Galler ile 1-1 berabere kalırken, grubunu lider bitirmeyi başardı ve tarihte bir ilki gerçekleştirdi. Ay-yıldızlıların başında çıktığı 4 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella mücadelenin ardından beraberliği ve şampiyonayı değerlendirdi.

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta goller; 7. dakikada Neco Williams ve 70. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte daha önce EURO 2024'e katılmayı garantileyen Milli Takım, grubu 17 puanla lider bitirdi. Hırvatistan ise Ermenistan karşısında kazanarak gruptan EURO 2024'e katılan diğer ülke oldu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"MEMNUNUM"

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"Çok zorlu bir karşılaşma geçirdik. İlk başta onların fiziksel gücünü çok daha fazla hissettik. Galler de kendi evinde her zaman iyi oynadığını tekrardan gösterdi. Kesinlikle ilk yarıda daha fazlasını yapabilirdik. İkinci yarıda mental olarak karşılık vermeye başladık. Memnunum."

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

OKPOK

"Özellikle çalışanlarımız, bize destek veren herkes için çok mutluyum. Lider olarak bitirdik grubu. Beni ilk çağırdıkları andan itibaren çok gururlandım. Bu bayrak için elimden geleni yapacağım. Bu ülke için ne gerekiyorsa yapacağım, gurur meselesi bu. Üçüncü torbadaki takımlarda zorlu ekipler. Kim çıkarsa çıksın zevkle takip edeceğiz. Bu akşam yaptığımız gibi her seferinde ülkemizin ruhuyla sahada olacağız."

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