Vincenzo Montella kimdir, nereli ve kaç yaşında? Vincenzo Montella'nın hayatı ve biyografisi

Vincenzo Montella günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Futbolculuk kariyeri boyunca Empoli, Genoa, Sampdoria, Roma gibi takımlarda oynayan Vincenzo Montella basında çıkan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte, Vincenzo Montella hakkında merak edilenler...
Vincenzo Montella 18 Haziran 1974 yılında Pomigliano d'Arco, Campania'da dünyaya geldi.
İtalyan eski millî futbolcu Vincenzo Montella, teknik direktörlük yapmaktadır.
Profesyonel kariyeri:
1990-1995 Empoli
1995-1996 Genoa
1996-1999 Sampdoria
1999-2009 Roma
2007 → Fulham (kiralık)
2007-2008 → Sampdoria (kiralık)
Millî takım kariyeri:
1999-2005 İtalya
2011 Roma (geçici)
2011-2012 Catania
2012-2015 Fiorentina
2015-2016 Sampdoria
2016-2017 Milan
2017-2018 Sevilla
2018-2019 Fiorentina
2021-2023 Adana Demirspor