Vincenzo Montella kimdir, nereli ve kaç yaşında? Vincenzo Montella'nın hayatı ve biyografisi

Vincenzo Montella günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Futbolculuk kariyeri boyunca Empoli, Genoa, Sampdoria, Roma gibi takımlarda oynayan Vincenzo Montella basında çıkan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte, Vincenzo Montella hakkında merak edilenler...

VİNCENZO MONTELLA KİMDİR?

Vincenzo Montella 18 Haziran 1974 yılında Pomigliano d'Arco, Campania'da dünyaya geldi.

İtalyan eski millî futbolcu Vincenzo Montella, teknik direktörlük yapmaktadır.

VİNCENZO MONTELLA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

Profesyonel kariyeri:

1990-1995 Empoli

1995-1996 Genoa

1996-1999 Sampdoria

1999-2009 Roma

2007 → Fulham (kiralık)

2007-2008 → Sampdoria (kiralık)

Millî takım kariyeri:

1999-2005 İtalya

VİNCENZO MONTELLA HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKÖTRLÜK YAPTI?

2011 Roma (geçici)

2011-2012 Catania

2012-2015 Fiorentina

2015-2016 Sampdoria

2016-2017 Milan

2017-2018 Sevilla

2018-2019 Fiorentina

2021-2023 Adana Demirspor

