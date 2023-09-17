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Vincenzo Montella kimdir, nereli ve kaç yaşında? Vincenzo Montella'nın hayatı ve biyografisi

17.09.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vincenzo Montella basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi İtalyan teknik direktör hakkında bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Vincenzo Montella kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, ünlü teknik direktör Vincenzo Montella'un hayatı ve biyografisi...

Vincenzo Montella günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Futbolculuk kariyeri boyunca Empoli, Genoa, Sampdoria, Roma gibi takımlarda oynayan Vincenzo Montella basında çıkan haberlerin ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte, Vincenzo Montella hakkında merak edilenler...

VİNCENZO MONTELLA KİMDİR?

Vincenzo Montella 18 Haziran 1974 yılında Pomigliano d'Arco, Campania'da dünyaya geldi.

İtalyan eski millî futbolcu Vincenzo Montella, teknik direktörlük yapmaktadır.

VİNCENZO MONTELLA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

Profesyonel kariyeri:
1990-1995 Empoli
1995-1996 Genoa
1996-1999 Sampdoria
1999-2009 Roma
2007 → Fulham (kiralık)
2007-2008 → Sampdoria (kiralık)

Millî takım kariyeri:

1999-2005 İtalya

VİNCENZO MONTELLA HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKÖTRLÜK YAPTI?

2011 Roma (geçici)
2011-2012 Catania
2012-2015 Fiorentina
2015-2016 Sampdoria
2016-2017 Milan
2017-2018 Sevilla
2018-2019 Fiorentina
2021-2023 Adana Demirspor

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