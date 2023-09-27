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Vincenzo Montella resmi imzayı attı! Basın toplantısına damga vuran söz! Şimdiden herkesin gönlünü kazandı...

27.09.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella için imza töreni düzenledi. Sıcak bir ortamda gerçekleşen imza töreninde Montella'nın söylediği olumlu sözler taraftarların büyük beğenisini kazandı.

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi resmen başlıyor. TFF, İtalyan teknik adam için imza töreni düzenledi. İmza töreninde öncelikle söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi flaş ifadeler kullandı.

"3 YILLIK ANLAŞMA YAPTIK"

Mehmet Büyükekşi, "Sayın Montella ile 3 yıllık bir anlaşma yaptık. Montella'nın liderliğinde büyük başarılara imza atmayı diliyorum. Hocamıza başarılar diliyorum.

Bildiğiniz üzere geçen hafta eski teknik direktörümüz Stefan Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Stefan Kuntz'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında ona başarılar diliyorum. Yine geçtiğimiz hafta yeni teknik direktörümüz Montella ile anlaştığımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Bu güzel aileye hoş geldin diyorum. Bu çok önemli görevinde başarılar diliyorum.

Sayın Montella'nın futbolculuk kariyeri başarılarla dolu. Disiplinli, parlak ve geleceği olan bir futbol adamı. Adana Demirspor'un teknik direktörlüğü görevini başarıyla yerine getirdi. Hem başarısı hem saha dışındaki tutum ve davranışlarıyla kendisine sevgi ve saygı duyulmasını sağladı. Buradan gittiğinde Türkiye ile ilgili övgü dolu açıklamalar yaptı. Ne kadar mutlu olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

Şimdi de aynı istikrarı Milli Takım için göstermesini bekliyoruz. Bu görev, son derece saygın ve anlamlı bir görev." dedi.

"MONTELLA, TEKNİK DİREKTÖRLÜK SÜRESİ BOYUNCA İSTANBUL'DA KALACAK"

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Mehmet Büyükekşi, "Montella, teknik direktörlük süresi boyunca İstanbul'da kalacak. Kendisi bütün Anadolu'daki takımların maçlarını izleyecek. Bu hafta Konyaspor - Beşiktaş ve Kayserispor - Başakşehir maçlarını yerinde takip edecek. Teknik ekipte yardımcı Türk antrenörler olacak. Hedefimiz iki Türk antrenör. Görüşmeler gerçekleştirdikten sonra hocamızla birlikte karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"SORUNLAR YARATACAĞINI DÜŞÜNEREK AYRILIK KARARI ALDIK"

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Mehmet Büyükekşi, "Stefan Kuntz'un son açıklamasının futbolcularla hocamız arasında sorunlar yaratacağını düşünerek ayrılık kararı aldık. Çünkü önümüzde çok kritik maçlar var." dedi.

"TÜRKÇE KONUŞAMADIĞIM İÇİN KUSURA BAKMAYIN"

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Sözü alan Montella'nın Türkçe ile ilgili söyledikleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Montella, "Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Türkçe konuşamadığım için kusura bakmayın, henüz Türkçe konuşacak seviyeye gelemedim. Öncelikle bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Bütün taraftarlara mutluluk getirmek istiyoruz. Almanya'daki turnuvada da taraftarlarımıza mutluluk yaşatma hedefindeyiz. Hiç tereddüt etmedim bu görevi kabul ederken. Genç ve kaliteli bir takıma sahibiz." açıklamasını yaptı.

"BANA ÇOCUKLUĞUMU HATIRLATIYOR"

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Montella, "Bu gururlu duyguları, milli duyguları biz de sahada herkese geçirmek ve mutluluklar yaşatmak istiyoruz. Önemli bir sorumluluk ama bunu gerçekleştirmek için buradayız.

2 yıldır Türkiye'deyim. Duyguları, kültürü daha iyi anlıyorum. Bu duygular İtalya'dakiyle benzer, bana çocukluğumu hatırlatıyor." dedi.

"BENİ ELEŞTİRENLER DE OLACAKTIR"

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Montella, "Beni eleştirenler de olacaktır elbet ama ben her zaman en iyisini yapmaya çalışacağım. Bir kulübü temsil etmiyorum. Her maçı izleyerek, analiz ederek en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

SİSTEM SORUSUNA CEVAP

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Montella, "Sistem için bir düşünceye sahibim ama bunları geliştiriyoruz. Sadece bir sistem olarak değil bir oyun metodu üstüne çalışacağız. Zaten 2 yıldır burada olduğum için çoğu oyuncuyu tanıyorum. Üstüne kendi fikirlerimi koyarak geliştirmeye çalışacağım." dedi.

KUNTZ'UN SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLECEK Mİ?

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Montella, "Tabii ki maçları izledik. Bizim de gördüğümüz şeyler var. Her antrenör daha iyisini yapmak ister. Burnu büyüklük olarak algılanmasın ama hepimiz daha iyisini istiyoruz. Stefan Kuntz'a olan saygımdan ötürü 'şurası kötü, şurası gelişmeli' diyemem. Takım oyunuyla ilgili birkaç şey belirledik. Bu kriterler üzerinden yeni bir plan yapmayı düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

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