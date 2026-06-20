Vinicius Junior tarih yazdı! Haiti maçında Ronaldinho'yu geride bıraktı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Sambacılar fırtınası Vinicius Junior liderliğinde esiyor. Brezilya'nın C Grubu ikinci maçında Haiti'yi 3-0 mağup ettiği karşılaşmada 45+3. dakikada sahneye çıkan Real Madridli süper sol açık, attığı golle tarihi bir eşiği geride bıraktı.

VINI JR. TARİH YAZIYOR! RONALDINHO'YU GERİDE BIRAKTI

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Sambacılar fırtınası esiyor. Brezilya'nın Haiti'yi net bir skorla 3-0 mağup ettiği karşılaşmada, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior attığı golle adını bir kez daha tarihe yazdı.

Maçın 45+3. dakikasında sahneye çıkan Vini Jr., takımı adına devrenin skorunu belirlerken, Dünya Kupası kariyerindeki 3. golüne ulaştı. 25 yaşındaki süper sol açık, bu golle birlikte Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldinho'yu (2 gol) kupa tarihindeki gol sayısında geride bırakmayı başardı.

BREZİLYA 3 FARKLA KAZANDI!

Philadelphia Stadium'da oynanan mücadelede Brezilya'ya galibiyeti getiren goller; 23' Matheus Cunha, 36' Matheus Cunha ve 45+3' Vinicius Junior'dan eldi.

Bu sonuçla birlikte turnuvadaki ilk galibiyetini alan Sambacılar, puanını 4'e yükselterek averaj farkıyla Fas'ın önünde liderlik koltuğuna oturdu. İki maç sonunda puan alamayan Haiti ise turnuvaya veda etmesi kesinleşen ilk takım oldu. Brezilya, gruptaki bir sonraki maçında Çarşamba günü İskoçya ile karşı karşıya gelecek.