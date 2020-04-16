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Virüs savaşçılarına 118 ‘yüz kalkanı’

İZMİR HABERLERİ  | 16.04.2020 11:02 | Son Güncelleme

İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ), korona virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarını hastalıktan korumak amacıyla üretilen 118 adet “yüz kalkanı”, sahiplerine ulaştırıldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ), korona virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarını hastalıktan korumak amacıyla üretilen 118 adet “yüz kalkanı”, sahiplerine ulaştırıldı. Üç boyutlu yazıcılar kullanılarak hazırlanan yüz kalkanının bulaşı riskini azalttığını söyleyen İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Maket Yapım Atölyesi (D. Makerlab) Sorumlusu Argun Tanrıverdi, “Bizler için gece gündüz çalışan sağlıkçılarımız için ne yapsak az. Yüz kalkanlarını üretmeye aralıksız devam ediyoruz” dedi.
Lastik ve asetat kullanılarak, üç boyutlu yazıcılar aracılığıyla hazırlanan yüz kalkanı, şeffaf yüzeyi sayesinde görmeyi engellemiyor. Yüzü tamamen kapattığı için hastalığın bulaşma ihtimalini düşüren yüz kalkanı, kişide rahatsızlık da oluşturmuyor. Sağlık çalışanları, kolayca takıp çıkarılabilen ürünleri, görev yaptıkları sırada da kullanabiliyor. Şimdiye dek 118 adet üretilen yüz kalkanının 35’i Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine, 10’u Urla Devlet Hastanesine, 13’ü Menderes, Narlıdere ve Göztepe’deki aile sağlığı merkezlerine, 60’ı da malzemelerin sağlık çalışanlarına iletilmesi için oluşturulan ‘3 Boyutlu Destek’ ekibine ulaştırıldı. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Maket Yapım Atölyesi (D. Makerlab) Sorumlusu Makine Mühendisi Argun Tanrıverdi, sağlık çalışanlarının korona virüsle mücadele sürecinde büyük gayret gösterdiğine dikkat çekerek, onlara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Teknolojik imkanları kullanıyoruz
Tanrıverdi, “Elimizde, öğrencilerimizin kullanması için daha önce temin ettiğimiz çok sayıda malzeme vardı. Bunları değerlendirerek yüz kalkanlarını üretmeyi sürdürüyoruz. Üniversite yönetimimiz, Dekanımız Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Zeynep Arda’nın da ilk günden itibaren büyük destek ve çabası oldu. Üniversitemizde yeteri kadar malzememiz mevcut. Teknolojik imkanlarımızı kullanarak, elimizden geldiği kadar ürünü sağlık çalışanlarına ulaştırmayı hedefliyoruz. Sağlık çalışanlarımız, bizlerin şifa bulması için büyük gayretle mücadele ediyor. Onlara bir nebze de olsa destek olabiliyorsak, ne mutlu bize” diye konuştu.

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