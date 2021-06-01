Visa İnovasyon Programı kapsamını Güneydoğu Avrupa Bölgesi’ne genişletti

İSTANBUL (AA) - Visa ve Hackquarters ortaklığında hayata geçen Visa İnovasyon Programı’nın yeni döneminde programa katılan fintech’ler, Visa’nın Güneydoğu Avrupa bölgesindeki iş ortakları ve uzmanlarla ile çalışma fırsatı elde edecek.

Visa'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijital ekosisteminde inovasyonu desteklemek ve hızlandırmak amacıyla yürütülen Visa İnovasyon Programı üçüncü dönemine Türkiye’den 6 yeni fintech ile başladı. Fintech’ler 6 ay sürecek programda mentorlardan ürün ve hizmetlerini geliştirecek eğitimler alacak, Visa Developer Platform üzerinden Visa API’lerine erişim sağlayacak, Visa’nın yerel ve global iş ağındaki uzman, banka, e-para kuruluşları ve üye işyerleri ile bir araya gelecek.

3. dönemle birlikte ayrıca Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan’daki Visa İnovasyon Programları tek bir çatı altında toplanarak bölgesel bir hale geldi. Bu genişleme ile birlikte Visa İnovasyon Programı, katılımcı fintech’lere daha geniş bir çapta kaynak, akran ağı, mentorluk kapasitesi ve bölgedeki finansal kuruluşlar ile iş ortaklığı olanağı tanıyacak.