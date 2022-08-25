Visa tarafından ihraç edilen token sayısı 4 milyara ulaştı

İSTANBUL (AA) - Visa, Visa Token Service (VTS) aracılığıyla dünya çapında 4 milyardan fazla token yayınlamış olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu gelişme, dijital ödemeleri daha da güvenli kılma, e-ticaret konusunda inovasyonu ve dijital ödeme kabulünü daha da hızlandırma yolunda önemli bir kilometre taşına işaret ediyor.

Visa'nın token sayısını bir yılda neredeyse ikiye katlayan bu tarihi dönüm noktası ile, dünya çapında dolaşımdaki token’lar fiziksel Visa kartlarının sayısını aştı.

Hassas kart verilerin güvenliğini sağlayan token teknolojisi üye iş yerleri, kart çıkaran bankalar ve tüketicilerin korunmasında en güçlü teknolojilerden biri.

E-ticaret hacmi salgının başlangıcından bu yana yüzde 50'den fazla büyüdü. Online alışverişlerin sağladığı rahatlıkla birlikte tüketicilerin kolay ve güvenli işlemlere yönelik beklentisi de yükselişe geçti.

Visa Token Service teknolojisi, 16 haneli Visa kart numaralarını yalnızca Visa'nın açabileceği dijital bir tokenla değiştirerek hassas kart bilgilerinin sahteciler veya kötü niyetli kimselerden korunmasını sağlıyor.

Tokenlar bankalara, üye işyerlerine ve tüketicilere daha az sahtecilikten akıllı cihazlarda kullanım kolaylığına varan bir dizi fayda sunuyor.

Visa verilerine göre 800 bini aşkın üye işyerinde ve 8 bin 600'den fazla token ihraç eden kuruluşta Visa token’larının kullanımı sahtecilik oranlarında yüzde 28'lik bir düşüş ve işlem onay oranlarında yüzde 3'lük bir artış sağlandığı görülüyor.

Böylelikle iş yerleri satışlarını artırırken sahtecilikle mücadele ile ilgili masraflardan tasarruf etmiş oluyor.

Tüketicilerin finansal aktivitelerinin gitgide bulut ortamında yer aldığı bir çağda, ileri teknoloji, işlemler hangi ortamda gerçekleşirse gerçekleşsin, müşteri verilerinin güvenliğini sağlıyor.

Tüketici güvenliğinin geleceği olarak nitelendirilebilecek Authentication 2.0 hizmetinin temelinde de birden fazla ödeme deneyimi ve akıllı cihazlar üzerinden online işlemlerde güvenliği ve işlem onay oranlarını artırmak için tasarlanmış token ve Visa'nın Cloud Token Framework (CTF) uygulaması gibi araçlar bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Başkan Yardımcısı ve Ürün Yönetiminden sorumlu Başkanı Jack Forestell, "Tokenizasyon, Visa'nın öncülük ettiği basit olduğu kadar güçlü bir teknoloji, hassas ödeme bilgilerini değersiz bir veri ile yer değiştirerek sahtecilerin önünü keserek dijital ödemelerin güvenliğini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Forestell, kart çıkaran veya kabul eden bankaların, üye iş yerlerinin ve tüketicilerin bu teknolojiyi böylesi benimsemeleri ve ödemelerinde Visa Token'ları kullanmaları, paranın geleceğinin gerçekten de dijital olacağını ve dijital paraların güven üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

Forestell, şunları kaydetti:

"Bu dönüm noktası, Visa'nın dünya çapında güvenli, güvenilir ve kesintisiz işlemler için yapmakta olduğu sürekli yatırımın bir göstergesi. Tokenizasyon teknolojisinin benimsenmeye devam etmesi, Visa'nın bireylerin, iş yerlerinin ve ekonomilerin gelişmesine destek olma misyonu yönünde önemli bir gelişmedir."

