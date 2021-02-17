Medipol Başakşehir'den Edin Visca için doğum günü mesajı. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İyi ki doğdun Edin Visca" ifadeleri kullanıldı.

Kulüpten yapılan bir diğer paylaşımda ise "Bir dakikada Edin Visca" başlığıyla, Bosna-Hersekli oyuncunun UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerden oluşan 1 dakikalık video yayımlandı.

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Visca, son olarak turuncu-lacivertli takımın 10 Ocak'ta deplasmanda 2-1 kazandığı MKE Ankaragücü maçında forma giymişti.

KAYNAK: AA

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