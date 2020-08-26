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Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.08.2020 16:20 | Son Güncelleme

Edin Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'nin, Başakşehir'e Deniz Türüç ve Serdar Aziz'i ile bir miktar para önerdiği ileri sürüldü.

Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi

Yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin, Edin Visca ısrarı devam ediyor.Başakşehir ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusuna karşılık iki yıldızını da gözden çıkaran yönetim, bir miktar para ödemeyi de kabul ediyor.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Başakşehir'in Visca'ya karşılık takasta Ozan Tufan artı para istediği belirtilirken, Fenerbahçe ise Deniz Türüç ve Serdar Aziz'i öneriyor. Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun önceki gün bir restaurantta buluştuğu Edin Visca'nın da Çubuklu'yu giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.

347 MAÇ 100 GOL 98 ASİST

Tam 9 sezondur Başakşehir forması giyen Edin Visca, bu süreçte takımın hücumuna büyük güç kattı. Başakşehir'in şampiyonluğunda da kilit rol oynayan Boşnak futbolcu, İstanbul ekibiyle toplam 347 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 100 kez rakip fileleri havalandırdı, 98 de asist yaptı.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Serdarı vermemiz imkansız
YA FENER; MESSİ'Yİ DE ALINDA ŞU TRANSFER DEFTERİNİ KAPATIN ARTIK BU SENE YETER YA,OLAN VAR OLMAYAN VAR..ALAN VAR ALAMAYAN VAR :))))))
Serdar Azizi verirse yönetim bittiğinin resmidir. Ama visca müthiş transfer olur başka bir oyuncuyu versin FENERBAHÇE
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