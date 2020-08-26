Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi

Yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin, Edin Visca ısrarı devam ediyor.Başakşehir ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusuna karşılık iki yıldızını da gözden çıkaran yönetim, bir miktar para ödemeyi de kabul ediyor.
Başakşehir'in Visca'ya karşılık takasta Ozan Tufan artı para istediği belirtilirken, Fenerbahçe ise Deniz Türüç ve Serdar Aziz'i öneriyor. Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun önceki gün bir restaurantta buluştuğu Edin Visca'nın da Çubuklu'yu giymeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Tam 9 sezondur Başakşehir forması giyen Edin Visca, bu süreçte takımın hücumuna büyük güç kattı. Başakşehir'in şampiyonluğunda da kilit rol oynayan Boşnak futbolcu, İstanbul ekibiyle toplam 347 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 100 kez rakip fileleri havalandırdı, 98 de asist yaptı.
Sinan Gümüş'ten Podolski'ye yanıt
Fenerbahçe, Mauricio Lemos'u açıkladı
Galatasaraylı isimden Messi bombası
Sergen Yalçın'dan PAOK maçı isyanı!
Harry Maguire'ye bir şok da Milli Takım'dan geldi!
Pedro'nun yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da şok ayrılık!
Hakan Çalhanoğlu'na büyük ödül!
Erzurumspor'da koronavirüs şoku
Trabzonspor'da flaş ayrılık!
Ronaldinho'nun esareti sona erdi!
Okuyucu Yorumları 4 yorum