Vitamin deposu 7 süper meyve! Faydaları saymakla bitmiyor

Sağlıklı beslenmenin temel taşlarından biri olan meyveler, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve lifin önemli kaynakları arasında yer alıyor. Bazı meyveler ise içerdikleri antioksidan bileşikler sayesinde beslenme açısından özellikle dikkat çekiyor.

Kalp sağlığından sindirim sistemine, cilt görünümünden beyin fonksiyonlarına kadar farklı alanlarda fayda sağlayabilen bu meyveleri günlük beslenmeye dahil etmek, daha çeşitli ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturulmasına yardımcı olabilir.

1. AÇAİ MEYVESİ

Güney Amerika kökenli açaí meyvesi, özellikle antosiyanin adı verilen antioksidan bileşikler açısından zengin olmasıyla biliniyor.

Kalp sağlığını destekleyebilir: Antosiyaninler, kolesterol dengesinin korunmasına yardımcı olabilecek bileşikler arasında yer alıyor.

Oksidatif stresle mücadeleye katkı sağlayabilir: Antioksidanlar, hücrelere zarar verebilen serbest radikallerin etkilerini sınırlamaya yardımcı oluyor.

Kilo kontrolünü destekleyebilir: Açaí meyvesinin posası üzerine yapılan bazı araştırmalar, vücuttaki yağ birikimi üzerindeki olası etkilerini incelemiş olsa da kilo kaybı sağladığına ilişkin kanıtlar henüz kesin değil.

2. ELMA

Kolay ulaşılabilen ve günlük beslenmede sıkça tüketilen elma, çözünür lif ve antioksidan içeriğiyle öne çıkıyor.

Kolesterol seviyelerinin korunmasına yardımcı olabilir: Elmada bulunan pektin adlı çözünür lif, kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolün düşürülmesine katkı sağlayabilir.

Kan şekeri kontrolünü destekleyebilir: Lif içeriği, karbonhidratların emilimini yavaşlatarak kan şekeri seviyelerindeki ani dalgalanmaların azaltılmasına yardımcı olabilir. Bazı araştırmalarda elma tüketimi ile tip 2 diyabet riskinin daha düşük olması arasında ilişki bildirilmiştir.

Akciğer sağlığıyla ilişkili olabilir: Elma kabuğunda bulunan kuersetin adlı antioksidanın, akciğer fonksiyonlarının korunmasında rol oynayabileceği düşünülüyor. Haftada beş veya daha fazla elma tüketimi de bazı araştırmalarda daha iyi akciğer fonksiyonlarıyla ilişkilendirilmiştir.

3. AVOKADO

Avokado, sağlıklı yağlar ve çeşitli vitamin ve mineraller içermesiyle diğer meyvelerden ayrılıyor.

Kalp sağlığına katkıda bulunabilir: Avokadodaki tekli doymamış yağ asitleri, doymuş yağların yerine tüketildiğinde kan kolesterol seviyelerinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Kan basıncının düzenlenmesini destekleyebilir: Potasyum bakımından zengin olan avokado, kan basıncının kontrolüne katkı sağlayabilir. Yeterli potasyum alımı, kalp ve böbrek sağlığı açısından önem taşıyor.

Gözleri korumaya yardımcı olabilir: İçerdiği lutein ve zeaksantin, göz sağlığı açısından önemli antioksidan bileşikler arasında bulunuyor.

Kemik sağlığına katkı sağlar: Avokado, kemiklerin normal işlevleri için gerekli olan K vitaminini de içeriyor. Yarım avokado, günlük K vitamini ihtiyacının yaklaşık dörtte birini karşılayabilir.

4. NAR

Nar, polifenoller başta olmak üzere çeşitli antioksidan bileşikler içeriyor. Bu özellikleri sayesinde sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahip.

İltihaplanma süreçlerini etkileyebilir: Laboratuvar çalışmalarında narın, sindirim sistemiyle ilişkili bazı bölgelerde iltihabi aktiviteyi azaltabilecek etkileri incelenmiştir. Ancak bu sonuçların insanlarda aynı şekilde ortaya çıktığı kesin değildir.

Kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekleyen besinler içerir: Nar bir miktar demir sağlar. Demir, kırmızı kan hücrelerinin üretimi için gereklidir; eksikliği ise kansızlığa ve yorgunluk, baş dönmesi, halsizlik gibi belirtilere neden olabilir.

Beyin fonksiyonları açısından umut vadediyor: Nar tanelerinde ve suyunda bulunan polifenoller, hafıza ve bilişsel işlevler üzerindeki olası etkileri nedeniyle araştırılıyor. Küçük çaplı bir çalışmada nar suyu tüketiminin yaşlı yetişkinlerde bazı beyin aktiviteleriyle ilişkili olduğu bildirilmiştir.

5. KİVİ

C vitamini bakımından zengin meyvelerden biri olan kivi, aynı zamanda lif içeriğiyle de dikkat çekiyor.

Sindirim sistemini destekler: Lif içeriği bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Kivinin bazı türleri, fermente edilebilir karbonhidratlar bakımından da görece düşük olduğundan irritabl bağırsak sendromu bulunan bazı kişiler tarafından daha iyi tolere edilebilir. Bununla birlikte kişisel tolerans değişebilir.

Bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkıda bulunur: C vitamini, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonları için gereklidir. Bir su bardağı kivi, kullanılan porsiyon ölçüsüne bağlı olarak günlük önerilen C vitamini miktarının önemli ölçüde üzerinde bir miktar sağlayabilir.

Cilt sağlığını destekler: Kivide bulunan C ve E vitaminleri antioksidan özellikleriyle öne çıkıyor. C vitamini aynı zamanda cildin yapısında önemli rol oynayan kolajenin normal üretimi için gereklidir.

6. PAPAYA

Tropikal meyveler arasında yer alan papaya, lif, su ve çeşitli antioksidan bileşikler içeriyor.

Göz sağlığını destekleyebilir: Papayada bulunan lutein ve zeaksantin, gözleri zararlı ışığın etkilerine karşı korumaya yardımcı olan bileşikler arasında yer alıyor. Bu maddelerin retina sağlığı üzerindeki olası koruyucu etkileri de araştırılıyor.

Kabızlığın önlenmesine yardımcı olabilir: Lif ve su içeriği sayesinde papaya, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini ve sağlıklı bir sindirim sisteminin desteklenmesini sağlayabilir.

Antioksidan özellikleriyle dikkat çekiyor: Bazı araştırmalar, papayadaki bileşiklerin serbest radikallerle mücadeleye katkıda bulunabileceğini ortaya koyuyor. Kanser üzerindeki olası etkileri araştırılsa da papayanın kanseri önlediğini veya tedavi ettiğini söylemek için yeterli kanıt bulunmuyor.

7. YABAN MERSİNİ

Yaban mersini, antosiyaninler ve diğer antioksidan bileşikler bakımından zengin olmasıyla biliniyor. Bu özelliği, meyveyi sağlıklı beslenme düzeninin dikkat çeken seçeneklerinden biri hâline getiriyor.

Kalp sağlığını destekleyebilir: Yaban mersinindeki antosiyaninler, damar sağlığı ve kalp-damar hastalıkları riskiyle ilişkili süreçler üzerinde olumlu etkiler gösterebilir. Bazı araştırmalarda antioksidanların, oksitlenmiş LDL kolesterol seviyeleriyle ilişkisi de incelenmiştir.

Hafıza ve bilişsel işlevlere katkı sağlayabilir: Araştırmalar, yaban mersini tüketiminin hafıza üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğini ve yaşlanmayla ilişkili bazı bilişsel sorunları geciktirmeye yardımcı olabileceğini düşündürüyor.

Serbest radikallerin etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir: Yaban mersinindeki antioksidanlar, DNA da dahil olmak üzere hücresel yapılara zarar verebilen serbest radikallerin etkilerini sınırlamaya katkıda bulunabilir.