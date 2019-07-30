Vitor Hugo Palmeiras ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olmak üzereyken Fiorentina'nın bonservisiyle Palmeiras'a göndermeye karar verdiği Vitor Hugo, resmi imzayı attı.
Brezilya ekibi Palmeiras, Vitor Hugo ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
Palmeiras, 2017 yazında 8 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya gönderdiği oyuncuyu 5,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek tekrar kadrosuna kattı.
"AYNI HIRSLA GERİ DÖNDÜM"
İmza töreninde açıklama yapan Hugo, "Buraya ilk geldiğimde Palmeiras'ta oynamak rüya gibiydi. Aynı sevinç ve hırsla geri dönüyorum. İtalya'da oynarken de Palmeiras'ı desteklemeyi hiç bırakmadım" şeklinde konuştu.
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