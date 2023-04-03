Vitor Hugo transferi için Trabzonspor'a ne kadar ödenecek? Vitor Hugo kimdir, nereli, kaç yaşında? Trabzonspor'da ayrılık!

Vitor Hugo ayrılığı KAP'a bildirildi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Brezilyalı savunmacı Vitor Hugo'nun Bahia'ya transfer olduğu belirtildi. Vitor Hugo'ya dair Trabzonspor'dan yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

VİTOR HUGO TRANSFERİ İÇİN TRABZONSPOR'A NE KADAR ÖDENECEK?

Vitor Hugo, Bahia'ya transfer oldu.

Trabzonspor 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Vitor Hugo'nun ayrılığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın EC Bahia'ya kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

VİTOR HUGO KİMDİR?

Vitor Hugo 20 Mayıs 1991 yılında Guaraci, Paraná, Brezilya doğdu.

Vitor Hugo'nun profesyonel futbol kariyeri:

2012-2013 Ituano

2013-2015 América Mineiro

2016-2017 Palmeiras

2017-2019 Fiorentina

2019-2020 Palmeiras

2020-2023 Trabzonspor

2023- EC Bahia

Vitor Hugo, 4 Ekim 2020'de Trabzonspor'a imza atan ve 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Şampiyonluk Kupası kazanan Vitor Hugo, ülkesinin takımı Bahia'ya imza atması bekleniyor. Brezilya'da transfer dönemi 3 Nisan tarihinde sona erecek.

