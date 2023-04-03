Vitor Hugo transferi için Trabzonspor'a ne kadar ödenecek? Vitor Hugo kimdir, nereli, kaç yaşında? Trabzonspor'da ayrılık!

Vitor Hugo ayrılığı KAP'a bildirildi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Brezilyalı savunmacı Vitor Hugo'nun Bahia'ya transfer olduğu belirtildi. Vitor Hugo'ya dair Trabzonspor'dan yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Vitor Hugo, Bahia'ya transfer oldu.
Trabzonspor 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Vitor Hugo'nun ayrılığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın EC Bahia'ya kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Vitor Hugo 20 Mayıs 1991 yılında Guaraci, Paraná, Brezilya doğdu.
Vitor Hugo'nun profesyonel futbol kariyeri:
2012-2013 Ituano
2013-2015 América Mineiro
2016-2017 Palmeiras
2017-2019 Fiorentina
2019-2020 Palmeiras
2020-2023 Trabzonspor
2023- EC Bahia
Vitor Hugo, 4 Ekim 2020'de Trabzonspor'a imza atan ve 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Şampiyonluk Kupası kazanan Vitor Hugo, ülkesinin takımı Bahia'ya imza atması bekleniyor. Brezilya'da transfer dönemi 3 Nisan tarihinde sona erecek.