Vitor Pereira Ada'yı titretti! Nottingham durdurulamıyor

Bir dönem Türkiye'de de görev yapan Vitor Pereira, İngiltere Premier Lig'de adeta imkansızı başarıyor. Nottingham Forest'ın başında sergilediği performansla Ada basınının manşetlerini süsleyen Portekizli teknik adam, Sunderland deplasmanında aldığı tarihi galibiyetle rüştünü bir kez daha ispatladı.
İngiltere Premier Lig’in 34. haftasında Nottingham Forest, deplasmanda Sunderland'e konuk oldu. Vitor Pereira yönetimindeki Forest, rakibini 5-0 gibi tarihi bir skorla sürklase ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Bu sonuçla Nottingham Forest puanını 39'a yükseltirken, Sunderland 46 puanda kaldı.
Maça fırtına gibi başlayan Nottingham Forest, henüz 17. dakikada Trai Hume’un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ardından sahneye çıkan Chris Wood, Morgan Gibbs-White ve Igor Jesus 6 dakika içinde attıkları 3 golle maçı ilk yarıda kopardı. Perdeyi ise 90+5’te Elliott Anderson kapattı.
Vitor Pereira, Nottingham Forest’ın çehresini tamamen değiştirdi. Tüm kulvarlar dahil edildiğinde toplam 8 maçtır yenilmeyen ekip, bu süreçte Tottenham’ı 3-0 mağlup ederken, Porto ve Aston Villa gibi devlere de geçit vermedi. Son 7 resmi maçında 5 galibiyet alan Pereira'nın öğrencileri, ligde ise son 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 12 puanı hanesine yazdırdı.
Göreve geldiği günden bu yana savunma disiplini ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Pereira, Nottingham Forest’ı düşme hattı endişesinden uzaklaştırıp orta sıralara doğru taşıdı. Özellikle Tottenham ve Porto karşısında alınan sonuçlar, Portekizli teknik adamın taktiksel dehasını bir kez daha gözler önüne serdi.
