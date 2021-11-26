Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'a deplasmanda 1-0 yenildi. Grupta son hafta maçları öncesi ilk 2 sırada yer alma şansını kaybeden sarı-lacivertli ekip, Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

"BUNDAN SONRA EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Vitor Pereira "Böyle bir maçı anlatmak zor. Çünkü son saniyede kendi hatamızdan yemiş olduğumuz golle kaybetmek üzücü. Bizden daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık. Son dakikaya kadar mücadele ettik. 0-0 olsaydı kabul edebilirdim ama bu sonucu kabul etmek zor. Son dakikada yediğimiz golde o topu kontrol edecek 3 oyuncumuz vardı. Genç bir takımız. Burada yapılan tek hatayı bile cezalandırıyorlar. Şimdi yapmamız gereken lige, Konferans Ligi'ne bakmak. Göztepe maçımız var. Onu kazanmaya çalışacağız. Bundan sonra elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

TISSERAND SORUSUNA TEPKİ

Marcel Tisserand'ın oynamasıyla ilgili soruyu tepki gösteren Pereira "Bu maçı tek bir oyuncuyla açıklamak nasıl mümkün olabilir? Sizce Tisserand son iki maçta gösterdiği performanslarla bunu hak ediyor mu? Niye Tisserand için konuşmak istiyorsunuz? Sizce o golde bir hata mı yaptı? Futbol bu değil. Bu maçı onun üzerinden açıklarsanız, oyuncuya saygısızlık yapmış olursunuz. Oyun hakkında konuşursanız kabul edebilirim ama bir oyuncu hakkında bunu dememelisiniz. Eğer bunu derseniz, herkes Tisserand hakkında konuşur. O, bunu hak edecek bir şey yapmadı. Oyuncularıma saygı duymalısınız. Çünkü Olympiakos'la aynı seviyede mücadele ettiler, son dakikada bir gol yedik. Maçı anlatan şey bu. Attila veya Tisserand değil." dedi ve canlı yayını terk etti.



