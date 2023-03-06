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Vitor Pereira, Brezilya'yı karıştırdı! 'ForaVP' etiketi açtılar, istifaya davet ettiler...

06.03.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezona Fenerbahçe'de başlayan ancak kötü sonuçlar sonrasında görevden ayrılan Vitor Pereira, Corinthians'ın yolunu tutmuştu. Buradaki sözleşmesini tamamlamasının ardından Flamengo'ya imza atan Portekizli çalıştırıcı için işler istediği gibi gitmedi. Flamengolu taraftarlar, sosyal medyada başlattıkları kampanyayla Pereira'nın istifasını istedi. İşte detaylar...

Vitor Pereira, Brezilya'yı karıştırdı! 'ForaVP' etiketi açtılar, istifaya davet ettiler...

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye imza atan, iyi bir başlangıç yapmasına rağmen düşüşü engelleyemeyen Vitor Pereira ile sezon ortasında yollar ayrılmıştı. Portekizli çalıştırıcı, sarı - lacivertli takımın ardından Brezilya ekibi Corinthians'ın yolunu tutmuştu. Burada sözleşmesini tamamladıktan sonra görevini bırakan Pereira, 1 Ocak 2023'te Flamengo ile anlaşmaya varmıştı.

Flamengo'daki kariyerine de inişli çıkışlı bir performansla başlayan deneyimli teknik adam, Brezilya'da sık sık gündem olmuştu.

GEÇTİĞİMİZ AY 3 KUPA BİRDEN KAYBETTİ

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Vitor Pereira, geçtiğimiz ay içerisinde 3 kupa birden kaybetmişti.

Brezilya Süper Kupası'nı Palmeiras'a kaptıran Flamengo; Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Al Hilal'e elendi.

Son olarak 2023 Güney Amerika Süper Kupa (Recopa Sudamericana) rövanşında Independiente del Valle'ye penaltı atışlarıyla kaybeden Flamengo bir ay içinde 3 kupa birden kaybetmiş oldu.

İlk maçta 1-0 mağlup olan Flamengo, 90+6. dakikada Giargian de Arrascaeta'nın golüyle Maracana Stadı'nda oynanan maçı uzatmalara götürdü. Seri atışlarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Independiente del Valle, tarihinde ilk kez kupayı kazandı.

TAKIMIN BAŞINDAKİ PERFORMANSI

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Şu ana kadar takımının başında 13 maça çıkan 54 yaşındaki teknik direktör; 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 1.85'lik puan ortalaması yakaladı.

İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

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Pereira'nın gösterdiği performans sonrasında Flamengo taraftarları isyan bayrağını açtı ve sosyal medyada 'ForaVP' etiketi açarak tecrübeli hocayı istifaya davet etti.,

Portekizli çalıştırıcıdan ise henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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