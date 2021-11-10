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Vitor Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!

10.11.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Bulut isimli menajer, Arda Turan’ı Barcelona’da oynarken Çin’den bir takımın istediğini iddia etti. Bu takımın Shanghai olduğu öğrenilirken o dönem teknik direktörünün de Vitor Pereira olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

Vitor Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Barcelona'dan ayrılışı yılan hikayesine dönen Arda Turan ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Çin'in önde gelen takımlarından Shanghai'nin bir dönem Arda Turan'ı istediği hatta 50 milyon euro bedel ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

VITOR PEREIRA İSTEDİ

Çin ekibi o dönemde takımın başına getirdiği Vitor Pereira’nın isteğiyle Arda Turan için Barcelona'ya 50 milyon euro teklif yaptı. Ancak Barcelona teklifi kabul etmedi. Arda’nın Çin macerası başlamadan bitti. Arda daha sonra Ocak ayında Başakşehir’in yolunu tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan Vitor Pereira
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