Vitor Pereira’dan Arda Turan’a 50 milyon euro!

Barcelona'dan ayrılışı yılan hikayesine dönen Arda Turan ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Çin'in önde gelen takımlarından Shanghai'nin bir dönem Arda Turan'ı istediği hatta 50 milyon euro bedel ödemeye hazır olduğu aktarıldı.

VITOR PEREIRA İSTEDİ

Çin ekibi o dönemde takımın başına getirdiği Vitor Pereira’nın isteğiyle Arda Turan için Barcelona'ya 50 milyon euro teklif yaptı. Ancak Barcelona teklifi kabul etmedi. Arda’nın Çin macerası başlamadan bitti. Arda daha sonra Ocak ayında Başakşehir’in yolunu tuttu.



