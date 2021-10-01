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Vitor Pereira'dan flaş Luiz Gustavo kararı!

01.10.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Olympiakos maçında taraftarların yuhaladığı Luiz Gustavo'yla ilgili sürpriz bir karar aldı. Olympiakos maçı hariç tüm karşılaşmalarda 90 dakika sahada kalan Luiz Gustavo, Kasımpaşa mücadelesinde dinlendirilecek.

Vitor Pereira'dan flaş Luiz Gustavo kararı!

Sezon başından beri ligde ve Avrupa'da oynanan tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan Luiz Gustavo, Vitor Pereira'nın vazgeçilmezi olmuştu. UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Olympiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo oynadığı oyunla hayal kırıklığı yarattı.

VITOR PEREIRA'DAN FLAŞ KARAR

Olympiakos maçında ikili mücadelelere girmekten kaçındığı gözlemlenen ve top ayağına geldiğinde oyunu hızlandırmayıp takımı frenleyen Luiz Gustavo, Vitor Pereira tarafından ilk kez oyundan alındı. Yedek kulübesine ilerlerken taraftarlarca yuhalanan Luiz Gustavo'yla ilgili Vitor Pereira'dan sürpriz bir karar çıktı.

BİR İLK YAŞANACAK

Vitor Pereira, yorgunluk emareleri göstermeye başlayan Luiz Gustavo'yu Süper Lig'de pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçında dinlendirmeyi planlıyor. Bu sezon tüm maçlara ilk 11'de başlayan Luiz Gustavo, Kasımpaşa karşılaşmasında ilk kez kesik yiyecek.

LUIZ GUSTAVO MAÇ SONU KONUŞTU

Öte yandan Olympiakos maçı sonrası konuşan ve kötü oynadığını kabullenen Luiz Gustavo, "Takımın kaptanlarından biri olarak sorumluluğu alıyorum. Takıma istediğim gibi yardım edemedim. Bu maçın seviyesine çıkamadık. Kötü oynadık. Onlar da iyi oynayıp kazandılar" ifadelerini kullandı. (Akşam)


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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