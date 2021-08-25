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Vitor Pereira'dan iddialı açıklamalar

25.08.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira basın toplantısında konuştu.

Vitor Pereira'dan iddialı açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve Luiz Gustavo, HJK Helsinki maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

LUIZ GUSTAVO: GRUPLARA KALACAĞIZ

Luiz Gustavo karşılaşma öncesi "Avrupa Ligi'nde devam edebilmemiz için çok önemli bir maç. Buraya turu geçmek için geldik. Koşullardan bağımsız olarak sahaya yansıtmak istediğimiz net bir felsefemiz var. Elimizden geleni yaptığımız sürece şartların bizi etkileyeceğini düşünmüyorum." açıklamasını yaptı.

VITOR PEREIRA: ŞARTLAR ETKİLEMEYECEK

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini söyleyen Vitor Pereira "Bu maçta ilk 11'de oynayacak oyunculardan bağımsız olarak biliyorum ki organize, hırslı bir takım görüntüsü sergileyeceğiz. Yağmur, soğuk veya yapay çim gibi koşullar oyunumuzu etkilemeyecek. En iyi oyunumuzu oynayıp gruplara kalmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımız sürece şartların bizi etkileyeceğini düşünmüyorum." dedi.

"DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARI"

HJK Helsinki ve Altay maçı hakkında sorulan soruya yanıt veren Vitor Pereira "Önümüzdeki iki maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp agresif ve kaliteli bir futbol oynamaya çalışacağız. Herkesin çok koştuğu ve çalıştığı bir maç olacak. Yaşadığımız sakatlıklar ve koşullardan bağımsız olarak önemli olan, oyunumuzu sahaya yansıtmak olacak." açıklamasını yaptı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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