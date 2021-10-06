Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması! Aralarında sorun mu var?

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında sorun olduğu iddiaları gündeme oturmuştu. Hatayspor maçında yedek oturan Mesut Özil, hastalığı gerekçesiyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos karşılaşmasında kadroya alınmadı.

Süper Lig'in 8. haftasında Kadıköy'de oynanan Kasımpaşa mücadelesine yedek kulübesinde başlayan 32 yaşındaki yıldız, uzun süre ısınmasına rağmen oyuna girmedi. İkili arasında yaşanan gerilimin Mesut Özil'in sahada kalma dakikalarına etki ettiği öne sürülmüştü.

PEREIRA'DAN MEZUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Teknik direktör Vitor Pereira'nın söz konusu iddialar sonrası canının çok sıkıldığı ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcı, Mesut Özil ile ilgili konuştu ve öğrencisiyle arasında bir sorun olmadığını söyledi.

Sabah'ın haberine göre; Vitor Pereira, Mesut Özil ile ilgili konuştu ve her teknik adam gibi kariyeri tüm dünya tarafından kabul edilen bir oyuncuya sahip olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Portekizli hoca, yıldız isimle bir sorunlarının olmadığını vurgularken ancak saha organizasyonu için son kararı kendisinin vereceğinin altın çizdi.

Pereira, her maç öncesi Özil ile görüşüp durumu hakkında bilgi aldığını da sözlerine ekledi.



