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Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması! Aralarında sorun mu var?

06.10.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile teknik direktör Vitor Pereira arasında kriz yaşandığı iddiaları gündem yarattı. İki isim arasındaki krizin çözülmesi için başkan Ali Koç'un devreye girdiği bile iddia edilirken Portekizli teknik adam suskunluğunu bozdu.

Vitor Pereira'dan Mesut Özil açıklaması! Aralarında sorun mu var?

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında sorun olduğu iddiaları gündeme oturmuştu. Hatayspor maçında yedek oturan Mesut Özil, hastalığı gerekçesiyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos karşılaşmasında kadroya alınmadı.

Süper Lig'in 8. haftasında Kadıköy'de oynanan Kasımpaşa mücadelesine yedek kulübesinde başlayan 32 yaşındaki yıldız, uzun süre ısınmasına rağmen oyuna girmedi. İkili arasında yaşanan gerilimin Mesut Özil'in sahada kalma dakikalarına etki ettiği öne sürülmüştü.

PEREIRA'DAN MEZUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Teknik direktör Vitor Pereira'nın söz konusu iddialar sonrası canının çok sıkıldığı ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcı, Mesut Özil ile ilgili konuştu ve öğrencisiyle arasında bir sorun olmadığını söyledi.

Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklamasıFenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması

Sabah'ın haberine göre; Vitor Pereira, Mesut Özil ile ilgili konuştu ve her teknik adam gibi kariyeri tüm dünya tarafından kabul edilen bir oyuncuya sahip olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki!Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki!

Portekizli hoca, yıldız isimle bir sorunlarının olmadığını vurgularken ancak saha organizasyonu için son kararı kendisinin vereceğinin altın çizdi.

Pereira, her maç öncesi Özil ile görüşüp durumu hakkında bilgi aldığını da sözlerine ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Vitor Pereira
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