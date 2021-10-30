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Vitor Pereira: En kötü oyunumuzu oynadık

30.10.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Konyaspor maçı sonrası açıklama yaptı.

Vitor Pereira: En kötü oyunumuzu oynadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Konyaspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Maçı değerlendiren Portekizli teknik adam, "Hoca olarak sorumluluğu alırım. Korkunç başladık maça. İlk dakikaların çok önemli olduğunu ve konsantre başlamamız gerektiğini söyledik. Ölümcül hatalar yaptık. Reaksiyon göstermeliydik ama hiçbir şey yapmadık. Devre arasında oyuncularımla konuştum. İlk yarıda da değişiklikler yaptım reaksiyon için. İkinci yarı daha farklıydı. Reaksiyon gösterdik. İlk defa, geldiğimden beri en kötü oyunumuzu oynadık. Bizim yapmamız gereken şey, başkanımızla birlikte konuşup bu durumu tersine çevirmek ve bu durumu olabildiğince çabuk değiştirmek." dedi.

DEĞİŞİKLİKLER İÇİN AÇIKLAMA

Değişikliklerin nedeni sorulan Portekizli hoca, "Bugün mutlaka değişiklik yapmalıydık. Takım reaksiyon göstermiyordu. Bu sebepten değişiklikleri yaptım. 3 sakatlık da ciddi görünüyor. Değerlendirmeden sonra bir şeyler söylemek daha doğru olur." ifadelerini kullandı.

"TABLOYU TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ"

Basın toplantısında konuşan Pereira "Maça çok kötü başladık. Alanyaspor maçının ardından bu maça iyi başlamamız gerektiğini biliyorduk. Neden bilmiyorum ama çok kötü başladık. İlk yarıda sahaya karakter koyamadık, agresif olamadık. 2-0'dan sonra bloke olmuş gibiydik, sahaya sinyal göndermemiz lazımdı. Bu yüzden değişiklikler yaptık. İkinci yarı daha iyiydik ama sakatlıklar oldu. 10 kişi bile savaştık. İlk yarı burada gördüğüm en kötü ilk yarıydı. Konyaspor'a bir şey yapmadan 2-0 fırsatı verdik. Bunun bahanesi yok. Sorumluluk bende. Hemen durumu konuşacağız, bu tabloyu tersine çevirmek için neler yapabileceğimizi düşüneceğiz." dedi.

"NASIL İDEAL 11 YAKALAYACAĞIZ?"

Aynı 11 ile oynamadıkları yönündeki eleştirilere de yanıt veren Vitor Pereira "Perşembe ve pazar aynı 11 ile çıkamayız. Ayrıca önemli sakatlıklar yaşadık. Her maça aynı 11 mümkün değil. Oyuncuların dinlenmesi ve toparlanması gerekiyor. Nasıl ideal 11 yakalayacağız? Ben de bunu soruyorum." açıklamasını yaptı.

"MUTSUZUM, AYAĞA KALKACAĞIZ"

"Karşımızda yıkılmış bir hoca var, kendini ve takımı nasıl ayağa kaldıracak?" sorusunu yanıtlayan Vitor Pereira "Çok mutsuzum. Fenerbahçe'nin neler beklediğini, neler istediğini biliyorum. Şimdi yeniden ayağa kalkacağız ve en iyisini yapmak için çalışacağız. Hatalarımızı düzelteceğiz. Bunu yapabilecek kapasitemiz var. Bu sezon iyi oynadığımız var. Konyaspor maçı asla tekrarlanmamalı." diyerek sözlerini noktaladı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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