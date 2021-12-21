Vitor Pereira gitti! Fenerbahçeli futbolcular bayram etti

Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminin son bulması bazı oyuncuların da yüzünü güldürdü. Portekizli teknik adamın şans vermediği yıldızlar Burak Kapacak ve Pelkas, Pereira'nın gidişiyle mesajı açık paylaştı.

"SİRTAKİ ZAMANI"

28 yaşındaki Yunan yıldız, Pereira döneminin bittiğini resmen açıklamasının ardından yardımcısı Yusuf Çelen ile birlikte yemeğe gitti. O anları kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Çelen, "Şimdi Sirtaki zamanı!" notunu düştü.

SİRTAKİ MÜZİĞİ

Menajer Yusuf Çelen, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun önünden arabayla geçerken çektiği videoyu Sirtaki müziği ekleyerek paylaştı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI KİM OLUR? Slaven Bilic İsmail Kartal Joachim Löw Aykut Kocaman Paulo Fonseca Francesco Farioli Christoph Daum



