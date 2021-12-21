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Vitor Pereira gitti! Fenerbahçeli futbolcular bayram etti

21.12.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vitor Pereira'nın ayrılık açıklamasını beğenen Burak Kapacak'tan sonra bir hareket de Pelkas'tan geldi. Dün gece menajeriyle eğlenen Pelkas cephesinden dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Vitor Pereira gitti! Fenerbahçeli futbolcular bayram etti
Dimitris Pelkas

Dimitris Pelkas

YUN Yunanistan
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminin son bulması bazı oyuncuların da yüzünü güldürdü. Portekizli teknik adamın şans vermediği yıldızlar Burak Kapacak ve Pelkas, Pereira'nın gidişiyle mesajı açık paylaştı.

"SİRTAKİ ZAMANI"

28 yaşındaki Yunan yıldız, Pereira döneminin bittiğini resmen açıklamasının ardından yardımcısı Yusuf Çelen ile birlikte yemeğe gitti. O anları kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Çelen, "Şimdi Sirtaki zamanı!" notunu düştü.

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SİRTAKİ MÜZİĞİ

Menajer Yusuf Çelen, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun önünden arabayla geçerken çektiği videoyu Sirtaki müziği ekleyerek paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas Vitor Pereira
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