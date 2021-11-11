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Vitor Pereira'nın Fenerahçe'ye golcü hediyesi

11.11.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den Vitor Pereira devre arasında forvet transferi yapmaya hazırlanıyor. Vitor Pereira'nın sezon başında da istediği Cedric Bakambu 1 Ocak'ta boşa çıkıyor. Fenerbahçe'nin devre arasında Bakambu transferini bitirmesi bekleniyor. Öte yandan Sarı-Lacivertlilerin forvette 3 adayı daha bulunuyor. İşte detaylar…

Vitor Pereira'nın Fenerahçe'ye golcü hediyesi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mergim Berisha ve Serdar Dursun'un performansından memnun olmayan Sarı-Lacivertliler, devre arasında forvet takviyesi yapmayı planlıyor. Bu bağlamda gündeme gelen en güçlü aday ise Cedric Bakambu. Vitor Pereira'nın sezon başında da transferini istediği Cedric Bakambu'nun Beijing Guoan ile sözleşmesi 1 Ocak'ta sona eriyor. Devre arasında bir kez daha harekete geçilecek olan Bakambu'nun transferinin bu kez bitirilmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin diğer golcü adayları ise Moussa Dembele, Vedat Muriqi ve Serdar Azmoun.

VITOR PEREIRA'NIN GÖZDESİ CEDRIC BAKAMBU

Vitor Pereira'nın sezon başında istediği isimlerin başında Cedric Bakambu geliyordu. Portekizli hocanın, Çin Ligi'nden tanıdığı golcü oyuncu, kulübü Beijing Guoan ile sözleşme feshi için anlaşamayınca transfer yattı. Bakambu 1 Ocak itibarıyla boşa çıkacak. Sarı Lacivertlilerin 30 yaşındaki forvet için yeniden harekete geçmesi bekleniyor. Bakambu, Çin'de lig tatile girdiği için kulübüyle en son 15 Ağustos'ta maça çıktı ancak eylül ve ekim aylarında Kongo ile 4 maça da çıktı ve hazır bir görüntü çizdi.

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PELKAS - MOUSSA DEMBELE TAKASI

Fenerbahçe yaz aylarında Lyon'un yıldızı Moussa Dembele için girişimlerde bulunsa da taraflar anlaşmaya varamamıştı. Sarı-Lacivertlilerin Dembele için ara transfer döneminde de girişimde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Yönetim, Lyon'un takasta Pelkas'ı talep etmesine olumsuz yanıt vermişti ancak bu kez Fransızların yine istekli olması halinde Yunan futbolcu da bu transferde kullanılabilir. Ali Koç, Moussa Dembele'nin sadece saha içinde değil, moral anlamında taraftar üzerinde de büyük etkisi olmasını umuyor.

MURIQI'NİN TERCİHİ FENERBAHÇE

Vedat Muriqi'nin büyük heyecanla başladığı Lazio macerası hiç de umduğu gibi gitmiyor. Vedat Muriqi'e ilk sezonundaki vasat performansının ardından Sarri tarafından bir şans daha verilmişti ancak 27 yaşındaki oyuncu yine beklediği şansı bulamadı. Muriqi'nin ocak ayında ayrılmak istediği ve ilk tercihinin Fenerbahçe olduğu kaydedildi. Sarı-Lacivertliler de golcü oyuncunun dönüşüne sıcak bakıyor. Yönetim bu oyuncu için geçen sezon 20 milyon euroya yakın yatırım yapan Lazio'yla orta yolu bulmak için çalışacak.


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