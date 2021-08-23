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Vitor Pereira: Takımda harika bir ruh var

23.08.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Vitor Pereira: Takımda harika bir ruh var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antalyaspor'u 2-0 yendikleri maçın sonrasında konuştu.
Takımım mücadelesini öven Portekizli hoca, "Bizim takımımızda muazzam bir işbirliği var. Kulüpte, takımda çok güzel bir ruh var. Bu takımdaki herkes önemli olduğunu biliyor. Yedek kalınca dinlenmeleri, oynarken ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini biliyorlar. Bu maç kolay değildi, bir takım değişiklikler yapmak gerekiyordu. Takımımın ortaya koyduğu mücadeleden ötürü çok gururluyum." dedi.

"GOL SEVİNCİM DUYGUSALDI"

Gol sonrasındaki sevinci sorulan Pereira, "Gol sevincim fazla duygusaldı. Golü bulana kadar çok çalıştık. Son dakikada da gelse biz bu galibiyeti hak etmiştik. Adil bir sonuç oldu. Oyuncularım hak etti. Çok mutlu oldum. Taraftarlarımız harikaydı. Bu stadyumda çalışmak benim için büyüleyici. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Onlar da bu takımın bir parçası." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULAR KALİTELİ VE HAZIR"

Arda ve Muhammed gibi gençlere süre vermesinin nedeninin kalite olduğunu da belirten deneyimli antrenör, "Onlar genç ama oynamalarının sebebi genç olmaları değil kaliteli, karakterli ve hazır olmaları. Onların da bu sorumlulukta olmalı ve kalitelerini ortaya koymaları gerekiyor; kulübün de onların gelişeceği bir ortam yaratması." diye konuştu.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Antalyaspor Vitor Pereira
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