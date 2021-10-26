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Vitor Pereira'ya 3 maçlık kredi

26.10.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 günde 2 lig, 1 Avrupa maçına çıkacak Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kaderi belli olacak. Kanarya, milli takım arasına kadar ligde, İttifak Holding Konyaspor (D) ve Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde de Royal Antwerp'le deplasmanda oynayacak. Alınacak sonuçlar Başkan Ali Koç'un kararında etkili olacak.

Vitor Pereira'ya 3 maçlık kredi

Sezona etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de ligde Trabzon ve Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyetler bir anda rüzgarı tersine çevirdi.

F.BAHÇE'DEKİ GELECEĞİ BELLİ OLACAK

Avrupa Ligi'nde de alınan kötü sonuçlar sonrası Teknik Direktör Vitor Pereira ve onun 3'lü savunma sistemi tartışılmaya neden oldu. Portekizli çalıştırıcının milli takım arasına kadar 13 gün içerisinde oynayacağı 2 lig ve 1 Avrupa maçında alacağı sonuçlara göre Fenerbahçe'deki geleceği belli olacak.

ARA SONRASI GALATASARAY

Lider Trabzonspor'un 5 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü 30 Ekim'de Konya deplasmanında başlayacak. Kanarya, 4 Kasım'da ise Avrupa Ligi'nde Antwerp ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, bu maçtan sonra evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Bu karşılaşmalardan alınacak sonuçlar sonrası Başkan Ali Koç, Vitor Pereira ile ilgili net kararını verecek. Fenerbahçe milli arası sonrası Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak.

ALİ KOÇ'TAN TAM MESAİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımı kötü süreçten çıkarmak için tam mesaiye başlıyor. Koç, yönetici arkadaşlarıyla birlikte Samandıra'ya çıkarma yapacak. Teknik Direktör Pereira ile bir toplantı yapması beklenen Başkan Koç'un oyuncularla da görüşmeler yapması bekleniyor.

PORTEKİZ BASINI'NDAN YAKIN TAKİP

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor yenilgisi Vitor Pereira'nın ülkesi Portekiz'de de manşetleri süsledi. O Jogo gazetesi "Vitor Pereira dördüncü sıraya düştü" manşetiyle verdiği haberde, Sarı-Lacivertliler'in lider Trabzonspor'un 5 gerisinde kaldığı dile getirildi. A Bola gazetesi ise "Vitor Pereira kaybetti" manşetiyle karşılaşmayı okuyucularına duyurdu. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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