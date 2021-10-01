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Vitor Pereira'ya tribünden su bardağı atıldı

01.10.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de tribünlerden Vitor Pereira'nın olduğu yere su bardakları atıldı.

Vitor Pereira'ya tribünden su bardağı atıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira dün Olympiakos maçına çıkardığı 11 ve sahaya müdahaleleri ile büyük tepki çekti. Rakibin 1.92'lik stoperlerine karşı forvette Pelkas (1.75 cm), Valencia (1.74 cm) ve Rossi (1.70 cm) üçlüsüne top şişirerek gol arayan Pereira'nın ikinci yarıya da oyuncu değiştirmeden başlaması ve skor 2-0'a geldikten sonra Berisha ile Zajc'ı oyuna alması sosyal medyada ağır eleştiri konusu oldu.

Son anlarda da tribünlerden Pereira'nın olduğu yere su bardakları atıldı. Yedek kaleci Berke Özer de tribünlere 'atmayın' şeklinde tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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