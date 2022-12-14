Vitor Pereira yıldız ismi Fenerbahçe'den koparıyor! Transfer için ilk adımı attı

2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Fenerbahçe liderliğini sürdürmek isterken, sezon sonunda kupaya uzanarak şampiyonluk hasretini de dindirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'de ara transfer döneminin de yaklaşmasıyla hareketlilik iyiden iyiye hız kazanırken, gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmuştu.

ÖNCE CORINTHIANS SONRA FLAMENGO

Sarı-Lacivertliler'de çalışmalar tam gaz devam ederken, hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. İki kez Fenerbahçe'yi çalıştıran ve Türkiye macerasının ardından Brezilya'nın yolunu tutan Vitor Pereira, ilk olarak Corinthians'ı çalıştırmış ancak buradan ayrılarak Corinthians'ın ezeli rakibi Flamengo'nun yolunu tutmuştu.

TEPKİ ÇEKTİ

Bu hamlesiyle Brezilya'da büyük tepki çeken Portekizli çalıştırıcı yeni takımıyla başarılara imza atmak isterken, ilk transfer hamlesi Fenerbahçe'de oldu. Kanarya'nın eski hocası, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Diego Rossi'nin mutlaka takıma kazandırılmasını istedi.

İLK TEKLİF YAPILDI

Sarı-Lacivertliler'in sezon başında tapusunu aldığı tecrübeli hücum oyuncusu için 12 milyon euro istiyor. Brezilya ekibinin ilk teklifi 7.5 milyon euro oldu. İki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla toplamda 22 karşılaşmada görev alan Diego Rossi, 3 gol atarken 7 de asiste imzasını attı.

