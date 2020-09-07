Vitoria Guimaraes, Ricardo Quaresma'yı transfer ettiğini açıkladı

Portekiz Ligi ekibi Vitoria Guimares, Ricardo Quaresma'yı transfer ettiğini bu video ile duyurdu.

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Long Live the KING ????

A Dinastia ????uaresma começa agora ????

@07RQuaresma pic.twitter.com/9XoMungfDq — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 7, 2020



