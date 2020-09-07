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Vitoria Guimaraes, Ricardo Quaresma'yı transfer ettiğini açıkladı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.09.2020 20:55 | Son Güncelleme

Vitoria Guimaraes, Ricardo Quaresma'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Vitoria Guimaraes, Ricardo Quaresma'yı transfer ettiğini açıkladı

Portekiz Ligi ekibi Vitoria Guimares, Ricardo Quaresma'yı transfer ettiğini bu video ile duyurdu.

İŞTE O VİDEO


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Başarılı olman dileği ile adamım.
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