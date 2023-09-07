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  4. VJ Bülent çileden çıktı! Modacı Tanju Babacan'a yorumu gündem oldu

VJ Bülent çileden çıktı! Modacı Tanju Babacan'a yorumu gündem oldu

07.09.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modacı Tanju Babacan ile bir araya gelen Esra Dermancıoğlu estetik yaptıranları ti'ye aldığı anları paylaştı. Paylaşımı gören VJ Bülent çok sinirlendi. Modacıya ateş püsküren VJ Bülent

"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisindeki "Mukaddes" rolüyle şöhreti yakalayan ve ardından birçok projede boy gösteren Esra Dermancıoğlu, son paylaşımıyla gündem oldu.

Ünlü oyuncu, son paylaşımında estetik yaptıran meslektaşlarını ti'ye aldı. Modacı Tanju Babacan ile bir araya gelen Esra Dermancıoğlu, yüzüne çorap geçirtti. O paylaşımı gören bir dönemin ünlü VJ'i Bülent ise sinirlerine hakim olamadı.

Ekran Alıntısı

VJ Bülent'in kızgınlığı ne oyuncuya ne de estetik konusunaydı. VJ Bülent bir paylaşıma "Benim anlattıklarımı duyunca kimse gülemeyecek, beni engelledik Tanju, parasını ödediğimiz Duygu'nun gelinliğini teslim et. Bunu nasıl yapabiliyorsun?" diyerek isyan etti.

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