VJ Bülent çileden çıktı! Modacı Tanju Babacan'a yorumu gündem oldu

"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisindeki "Mukaddes" rolüyle şöhreti yakalayan ve ardından birçok projede boy gösteren Esra Dermancıoğlu, son paylaşımıyla gündem oldu.

Ünlü oyuncu, son paylaşımında estetik yaptıran meslektaşlarını ti'ye aldı. Modacı Tanju Babacan ile bir araya gelen Esra Dermancıoğlu, yüzüne çorap geçirtti. O paylaşımı gören bir dönemin ünlü VJ'i Bülent ise sinirlerine hakim olamadı.

VJ Bülent'in kızgınlığı ne oyuncuya ne de estetik konusunaydı. VJ Bülent bir paylaşıma "Benim anlattıklarımı duyunca kimse gülemeyecek, beni engelledik Tanju, parasını ödediğimiz Duygu'nun gelinliğini teslim et. Bunu nasıl yapabiliyorsun?" diyerek isyan etti.