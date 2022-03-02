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Vodafone FreeZone'da TikTok da "internetinden yemeyen uygulamalar" arasına eklendi

02.03.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: - "FreeZone Güzellikleri kapsamında TikTok'u da internetinden yemeyen uygulamalar arasına ekledik. TikTok, müşterilerimizin yoğun ilgi gösterdiği bir uygulama. Bugün her iki müşterimizden biri TikTok’u kullanıyor"

İSTANBUL (AA) - Vodafone, dünya ve Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar arasında yer alan TikTok'u FreeZone Güzellikleri kapsamında tarifelere ek verdiği "internetinden yemeyen uygulamalar" arasına ekledi.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile 26 yaş altı müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Sınırsız uygulamalar dünyasını sürekli genişleten Vodafone, dünyada ve Türkiye'de en çok indirilen ve zaman geçirilen uygulamalar arasında yer alan TikTok'u FreeZone Güzellikleri kapsamında tarifelere ek verdiği internetinden yemeyen uygulamalar arasına ekledi.

TikTok ayrıca, yeni Çok kullanıcılı Artırılmış Gerçeklik (AR) Efekti özelliğini de ilk kez Vodafone FreeZone ile birlikte Türkiye pazarına sundu. Vodafone'a özel tasarlanan yeni fırça özelliğiyle, FreeZone'lular TikTok'ta arkadaşlarıyla birlikte gerçek zamanlı çizimler yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, dünyanın en büyük içerik sağlayıcısı markalarıyla iş birliği yaparak sınırsız uygulamalar dünyasında müşterilerinin sınır tanımayan bir internet deneyimi yaşamalarını hedeflediklerini belirtti.

Aynı zamanda global ve yerel trendleri takip ederek mevcut kategorilerinin içeriğini güncel tutmaya odaklandıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Son olarak, FreeZone Güzellikleri kapsamında TikTok'u da internetinden yemeyen uygulamalar arasına ekledik. TikTok, müşterilerimizin yoğun ilgi gösterdiği bir uygulama. Bugün her iki müşterimizden biri TikTok’u kullanıyor. Bu müşterilerimiz aylık ortalama TikTok yönüne 2 GB data kullanımı yapıyor ve yine aylık ortalama 16 saat TikTok'ta vakit geçiriyor.

TikTok ile yaptığımız iş birliğiyle müşterilerimizin hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracağımıza inanıyoruz. İşbirliği kapsamında, TikTok’un Vodafone'a özel tasarladığı yeni Çokkullanıcılı AR Efekti özelliğini de genç müşterilerimize sunuyoruz. Bu özellikle, gençlerimiz TikTok'ta yaratıcı içerikler üretebilecek. Vodafone FreeZone markamızla, her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz."

- 5G uyumlu fırça

TikTok'un yeni Çok kullanıcılı AR Efekti bir tür fırça özelliği taşıyor. 5G uyumlu olan bu özellik, TikTok'ta pek çok farklı kurgu için kullanılabiliyor. Buna göre, bir kullanıcının başlattığı bir çizimi bir başkası tamamlayabiliyor ya da yapılmış bir çizimin ne olduğu tahmin edilebiliyor. Vodafone FreeZone'a özel oluşturulan fırçalarla kullanıcılar tasarımlarla birbirine meydan okuyabilecek ya da tek kullanıcı olarak bu özelliği kullanabilecek.

Vodafone, FreeZone faydalarını daha fazla gence ulaştırmak amacıyla, 26 yaş altı tüm müşterilerine tarifeden bağımsız olarak FreeZone avantajlarını sunmaya başladı. Bu kapsamda, Vodafone'a gelen gençlere, hangi tarifeye gelirse gelsin, dijitalde ilk 3 ay yüzde 30 ek indirim sunuluyor. SOS özelliği sayesinde yeni gelen tüm gençlere ayda bir kez 1 gün boyunca sınırsız internet hakkı sağlanıyor. Gençler, tarifelerine ek sınırsız WhatsApp, TikTok ve gaming faydasına da sahip oluyor.

Vodafone FreeZone Güzellikleri kapsamında 26 yaş altı müşterilere tarifelerine ek pakette bulunan uygulamalarda geçerli +2GB ya da sınırsız GB otomatik olarak ücretsiz yükleniyor.

Pakette, TikTok'un yanı sıra Twitch, Discord, PubG Mobile, League of Legends: Wild Rift, Teamfight Tactics Mobile, Zula Mobile, Free Fire ve sınırsız WhatsApp uygulamaları bulunuyor. Vodafone FreeZone'a gelen gençlere, FreeZone Güzellikleri kapsamında TikTok ve diğer uygulamalarda GB hediye ediliyor. Red tarifelerine gelenler sınırsız oyun uygulamaları +5GB TikTok alıyor. Diğer tüm tarifelere gelenler ise oyun uygulamaları +TikTok’ta geçerli 2GB alıyor.

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