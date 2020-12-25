Vodafone FreeZone'nun online Edis konseri 5,7 milyon görüntülemeye ulaştı

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone tarafından Vodafone Park'ta düzenlenen, Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserinde, Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden Edis sahne aldı.

Vodafone açıklamasına göre, seyircisiz gerçekleşen konserde Edis yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı ve 22 parça seslendirdi. Türkiye'nin dört bir yanından 5,7 milyon görüntülenmeye ulaşan konser, Vodafone FreeZone YouTube kanalı üzerinden canlı olarak ve ücretsiz izlendi. Kapalı devre online bağlantı teknolojisiyle stat ekranlarına bağlanan izleyiciler Edis ile sahnede online deneyim yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edis, "Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserini gerçekleştirmekten mutluluk duydum. Heyecan verici ve çok özel bir deneyimdi. Dijital teknolojiler sayesinde mesafeleri ortadan kaldırdık. Kendimi hiç yalnız hissetmedim. Sürekli etkileşim halindeydik. Keyifli bir konserle 2020'ye veda ettik. Bu güzel organizasyon için Vodafone'a çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

- İzleyiciler led ekranlara yansıtıldı