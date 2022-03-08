Vodafone Her Şey Yanımda'da mobil ödeme dönemi başladı

İSTANBUL (AA) - Vodafone, online alışveriş platformu Her Şey Yanımda'da mobil ödeme dönemi başlattığını duyurdu. Buna göre kullanıcılar, Her Şey Yanımda'da alışveriş yaparken kredi kartı kullanmak zorunda olmadan, tüm alışverişlerini tek tıkla faturalarına yansıtarak ödemeyi gerçekleştirebilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilerinin online alışveriş ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Her Şey Yanımda'yı yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor.

Platforma mobil ödeme özelliğini getiren Vodafone, müşterilerinin online alışveriş deneyimini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar bu yeni özellik sayesinde Her Şey Yanımda'da alışveriş yaparken kredi kartı kullanmak zorunda olmadan, tüm alışverişlerini tek tıkla faturalarına yansıtarak ödemeyi gerçekleştirebilecek.

Kredi kartı limiti olmayan veya kredi kartı olmayan Vodafone müşterileri de online alışveriş yapabilecek. Mart ayına özel olarak Her Şey Yanımda’da mobil ödeme yapan kullanıcıların faturaya yansıtarak yapacakları ilk alışverişlerinde alt limit olmaksızın 50 TL indirim de verilecek. Yani müşteriler 50 TL’ye kadar yaptıkları alışverişte harcama tutarını faturalarına iade edilmek üzere geri kazanacak.

- "Her Şey Yanımda'yı sürekli geliştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hedefe ulaşmak için izlediğimiz yollardan biri de Vodafone Yanımda'nın e-ticaretten sigortaya, finanstan gaming'e kadar her alanda girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir süper uygulama olması. Müşterilerimiz Vodafone Yanımda üzerinden erişilebilen Her Şey Yanımda servisimizle online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyor.

Her Şey Yanımda'yı sürekli geliştiriyoruz. Son olarak platforma mobil ödeme özelliği kazandırdık. Bu özellik, müşterilerimizin ödeme deneyimini kolaylaştırıyor, harcamalarını mobil faturalarına yansıtarak ödeme imkanı sunuyor. Mobil ödeme sayesinde özellikle kredi kartı olmayan ya da kullanmayan ve farklı ödeme metotlarına ihtiyaç duyan kullanıcıların tercih edeceği bir platform olmayı hedefliyoruz."

- 14 kategoride 1,2 milyonu aşkın ürün

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Türkiye’de telekomünikasyon sektöründe ilk defa tüm kategorilerde hizmete sunulan dijital pazaryeri Her Şey Yanımda’da cep telefonları, elektronik, dijital servisler ve oyun, moda, hobi-ofis-kırtasiye, kozmetik ve kişisel bakım, ayakkabı-çanta-aksesuar, spor ve outdoor, anne-bebek, ev-yaşam, süpermarket, pet shop, medikal ürünler ve oto aksesuar olmak üzere 14 kategoride 1,2 milyonu aşkın ürün sunuluyor.

450'den fazla aktif mağazanın faaliyet gösterdiği Her Şey Yanımda, Vodafone’lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren tüm kullanıcılara avantajlı fiyatları, birbirinden farklı kampanyaları ve kullanım kolaylığı ile yepyeni bir deneyim yaşatıyor.

Bugüne kadar 30 milyondan fazla kez ziyaret edilen Her Şey Yanımda'da yaklaşık 250 bin ürün satıldı. En çok sipariş verilen ilk 4 kategori elektronik, cep telefonu, süpermarket, kozmetik ve kişisel bakım oldu.

Her Şey Yanımda aynı zamanda ilk amaç odaklı online alışveriş platformu olma özelliği de taşıyor.

Vodafone, bu kapsamda, müşterilerinin Her Şey Yanımda’dan yaptıkları her alışverişten 3 TL’yi bir çocuğun eğitim masraflarına katkı sağlamak için TOÇEV'e bağışlıyor. Bu projenin de kapsamının genişletilerek etki alanının artırılması hedefleniyor.

