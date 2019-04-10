Vodafone Park üçüncü yılını geride bıraktı

Açılışından bu yana Beşiktaş'ın iki lig şampiyonluğuna tanıklık eden Vodafone Park, 2016'da "StadiumDB.com" tarafından "Yılın En İyi Stadyumu", 2017'de ise "Stat Tasarımı ve Gelişimi Ödülleri"nde "Yılın Projesi" seçildi. Vodafone Park, 14 Ağustos'ta UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ın, kapıları açıldığı günden bu yana tüm Beşiktaş camiası için çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Tarihi İnönü ve Şeref Bey statlarımızın mirası niteliğindeki evimizin üçüncü kuruluş yılını hep birlikte kutluyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu önemli kompleks, hizmete açıldığı günden bu yana dünya çapındaki birçok önemli yapıyı geride bırakarak, önemli ödüllere de layık görüldü." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlıları Avrupa'nın en iyi statlarından birine kavuşturmanın onur ve gururunu duyduğunu belirten siyah-beyazlı kulübün başkanı, şu görüşlerini paylaştı:

"Stadımız, benzersiz atmosferi ve büyük Beşiktaş taraftarının coşkusuyla, uluslararası karşılaşmalarda da rakip takımların ve spor ekosisteminin sıkça gündeme taşıdığı bir yapı olmayı başardı. Akıllı stat özellikleri, kullanılan yenilikçi teknolojiler, çok amaçlı kullanım imkanları, içinde bulunduğu çevreye uyum ile yapım ve açılış aşamasındaki tanıtım çalışmalarını kapsayan farklı kriterlerle, gurur duyduğumuz bir proje oldu. Vodafone Park'tan söz ederken müzemize de mutlaka değinmek gerekir. Kısa süre önce, ülkemizin en kapsamlı spor müzesinin de ikinci yılını kutladık. Bu önemli yapıyı hem iyi bakarak hem de günden güne geliştirerek, gelecek nesillerin de gurur duyacağı bir eser olarak miras bırakmak istiyoruz. Bu önemli eserin hayata geçirilmesinde ve camiamıza kazandırılmasında, sponsor olarak değil gerçek bir yol arkadaşı olarak destek veren Vodafone'a ve emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum."