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Vodafone Türkiye İcra Kurulu’na yeni üye

12.10.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone Türkiye İcra Kurulu’na yeni üye

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye IT İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Ayşegül Arıcan Şeker getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Şirketin IT İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna 11 Ekim itibarıyla geçerli olmak üzere Ayşegül Arıcan Şeker atandı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu’ndaki dördüncü kadın yönetici olan Şeker, yeni görevinde şirketin bilgi işlem altyapısının yönetilmesinden sorumlu olacak.

Kariyerine Yapı Kredi Bankası’nda analist ve yazılım geliştirici olarak başlayan Şeker, sahip olduğu teknoloji ve endüstri bilgisi ile Akbank ve ING Bank gibi bankacılık sektörünün önde gelen kurumlarında çalıştı. 28 yılı aşan teknoloji kariyeri boyunca başarılı sonuçlara liderlik eden Şeker, son görevlerinden ING Bank’ta Dijital Kanallar, Ödeme Sistemleri, Kurumsal Veri Yönetimi ve İnovasyon Lab’dan Sorumlu Uygulama Geliştirme Direktörü olarak çalıştı. Vodafone'a katılmadan önce görev aldığı Akbank’ta ise Teknoloji, Strateji, Yönetişim ve Veri Teknolojilerinden Sorumlu Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Şeker, kariyeri boyunca, çok sayıda büyük ölçekli teknoloji ve dijital dönüşüm projesinin yanı sıra inovasyon odaklı yeni kanalların geliştirilmesi ve yönetimine öncülük etti.

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