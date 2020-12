Vodafone Türkiye'ye "HR Brilliance Awards" ödülü

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, "Her pozisyonda çokkültürlülük ve çeşitlilikten besleniyoruz. Dünyanın en prestijli ödül programlarından HR Brilliance Awards'da 'Brilliance in Diversity and Inclusion' kategorisinde birinci olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre şirket, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Vodafone Türkiye İnsan Kaynakları birimi, BOC Global Events & Training Group tarafından düzenlenen ve İK dünyasının en iyilerinin belirlendiği HR Brilliance Awards ödüllerinde "Brilliance in Diversity and Inclusion" kategorisinde birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, iş süreçlerinden başlayarak toplumsal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği sağlama hedefiyle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çeşitliliği, iş yapış biçimimizin bir parçası olarak görüyor ve kültürümüzün merkezine koyuyoruz. Şirket politika ve stratejilerimizde cinsiyet eşitliğini temel alıyoruz. Şirketimizde herkesin eşit olanaklardan faydalanabildiği bir kurum kültürü yaratılmasına önem veriyoruz.