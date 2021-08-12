Vodafone TV’den ağustosa özel yeni içerikler

İSTANBUL (AA) - Her ay 1 milyonu aşkın aboneye hizmet veren Vodafone TV’de temmuz ayında en çok “Büyücüler Kulübü: Miras”, “Adalet” ve “Hababam Sınıfı Yeniden” gibi yapımlar izlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone’un dijital TV servisi Vodafone TV, temmuz ayında da diziden filme, spordan belgesele, her zevke ve yaşa uygun zengin içerikleriyle izleyicilerin tercihi oldu. Her ay 1 milyonu aşkın abone tarafından kullanılan Vodafone TV’de Temmuz ayında en çok izlenen filmler arasında “Büyücüler Kulübü: Miras”, “Tenet”, “Adalet”, “John Wick 2”, “7. Koğuştaki Mucize”, “Ayka” ve “Hababam Sınıfı Yeniden” yer aldı. Temmuz’da en çok izlenen kanallar ise TRT1, TV8, Fox, Kanal D ve Show TV olarak sıralandı.

- Film şöleni ağustosta da devam ediyor

Vodafone TV, ağustos ayında da müşterileri için birbirinden keyifli içerikler sunuyor. Vodafone TV kullanıcıları, 24 ayrı ödül adaylığı kazanan, fantastik aksiyon macera “Shazam! 6 Güç”ü; Dwayne Johnson'ın başrolünü üstlendiği, bol aksiyonlu macera filmi “San Andreas”ı, Emmy ödüllü yıldız oyuncu Guy Pearce’in başrolünde olduğu, tarihsel drama “Son Vermeer”i; Oscar ödüllü “Neşeli Ayaklar”ın devam filmi olan hit animasyon “Neşeli Ayaklar 2”yi, Ryan Reynolds ve Blake Lively’nin başrolünde olduğu, Emmy ve Oscar ödüllü senaristlerden macera dolu bilim kurgu şöleni “Yeşil Fener”i ve Sherlock Holmes'un yönetmeninden, Kral Arthur efsanesinin anlatıldığı, fantastik macera “Kral Arthur: Kılıç Efsanesi”ni izleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone TV Genel Müdürü Berna Kulaksız, "Vodafone TV servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sinemasever müşterilerimiz için Ağustos ayına özel zengin bir portföy hazırladık. En beğenilen yapımları bir araya getirdiğimiz içeriğimizle izleyicilerimizin dijital platformlarda sinema izleme keyfini artırmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Binlerce seç-izle içerik

Vodafone TV, kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90’ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web’den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkânı sunuyor. Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 6,5 milyondan fazla indirildi. Vodafone TV’nin aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1 milyonu aştı.

