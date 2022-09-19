YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Vodafone, yeni kampanya düzenliyor

Vodafone, yeni kampanya düzenliyor

19.09.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: - "Vodafone olarak, mevcut ekonomik koşullarda müşterilerimizin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla kampanyalar düzenlemeye devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone Ev İnterneti’ne gelen müşterilere ilk 6 ay yüzde 50 indirim sunulurken, taahhüt boyunca 2 yıl fiyat artışı yapılmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ailelerin artan internet ihtiyacını karşılamak üzere yeni bir kampanya düzenliyor.

Vodafone Ev İnterneti Çok Uyguna Geldi mesajıyla duyurulan kampanya kapsamında, Vodafone Ev İnterneti’ne gelen müşterilere ilk 6 ay yüzde 50 indirim sunulurken, taahhüt boyunca 2 yıl fiyat artışı yapılmıyor.

Şirket ayrıca, Vodafone Ev İnterneti’ne gelen Red’li müşterilerine 2 yıllık taahhüt süresi içinde ek 720 TL fatura indirimi sağlarken, Vodafone Ev İnterneti’ne gelen faturalı mobil müşterilerine de ek 360 TL indirim sunuyor.

Vodafone, kampanya süresince, online kanaldan başvuru yapan müşterilerine 200 TL değerinde alışveriş çeki hediye ediyor. Vodafone Yanımda uygulamasından kolayca erişilebilen alışveriş çekiyle, teknolojik ürünlerden market alışverişine kadar tüm kategorilerde ihtiyaçlar Her Şey Yanımda'dan karşılanabiliyor.

Müşteriler, Vodafone Yanımda uygulaması ve kişisel dijital asistan TOBi ile fatura ödeme gibi işlemleri için dijital çözümlere kolayca erişebiliyor.

Vodafone’un 30 Kasım 2022’ye kadar devam edecek okula dönüş kampanyasından faydalanmak isteyen müşterilerin, Vodafone mağazalarını ziyaret etmeleri, https://www.vodafone.com.tr/evde-internet-adsl-fiber-basvuru/ adresini ziyaret etmeleri ya da Vodafone Yanımda mobil uygulamasını kullanmaları yeterli oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, mevcut ekonomik koşullarda müşterilerimizin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla kampanyalar düzenlemeye devam ettiklerini belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Vodafone’da paran değerli anlayışıyla düzenlediğimiz bu kampanyalarda en yüksek fiyat-performans değerini sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Vodafone Ev İnterneti müşterilerimiz için her yıl yaptığımız gibi bu yıl da okula dönüş kampanyası düzenliyoruz. Bu dönemde ailelerin ihtiyaçları ve maddi harcamalar artıyor. Biz de ev interneti ihtiyacının karşılanması konusunda müşterilerimiz için avantajlı bir teklif geliştirdik. Yeni kampanyamızda, Vodafone Ev İnterneti’ne gelen müşterilerimizin ilk 6 ay faturalarının yarısını biz ödüyoruz. Ayrıca, taahhüt boyunca 2 yıl fiyat artışı yapmıyoruz. Herkesi kampanyamızdan yararlanmaya davet ediyoruz. Vodafone olarak, memnuniyet odaklı yaklaşımımızla müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandıFatih'te silahla ateş edilen 2 polis memuru yaralandı
Uşak'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü öldüUşak'ta istinat duvarına çarpan kamyonun sürücüsü öldü
Erciyes'e tırmanan dağcı, üzerine kaya düşmesi sonucu öldüErciyes'e tırmanan dağcı, üzerine kaya düşmesi sonucu öldü
Anahtar Kelimeler:
Vodafone

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:41
Öğle
13:03
İkindi
16:31
Akşam
19:15
Yatsı
20:35
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mide bulandırdı! Ölen sahiplerinin cesedini lime lime ettiler

Mide bulandırdı! Ölen sahiplerinin cesedini lime lime ettiler

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.