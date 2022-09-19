Vodafone, yeni kampanya düzenliyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone Ev İnterneti’ne gelen müşterilere ilk 6 ay yüzde 50 indirim sunulurken, taahhüt boyunca 2 yıl fiyat artışı yapılmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ailelerin artan internet ihtiyacını karşılamak üzere yeni bir kampanya düzenliyor.

Vodafone Ev İnterneti Çok Uyguna Geldi mesajıyla duyurulan kampanya kapsamında, Vodafone Ev İnterneti’ne gelen müşterilere ilk 6 ay yüzde 50 indirim sunulurken, taahhüt boyunca 2 yıl fiyat artışı yapılmıyor.

Şirket ayrıca, Vodafone Ev İnterneti’ne gelen Red’li müşterilerine 2 yıllık taahhüt süresi içinde ek 720 TL fatura indirimi sağlarken, Vodafone Ev İnterneti’ne gelen faturalı mobil müşterilerine de ek 360 TL indirim sunuyor.

Vodafone, kampanya süresince, online kanaldan başvuru yapan müşterilerine 200 TL değerinde alışveriş çeki hediye ediyor. Vodafone Yanımda uygulamasından kolayca erişilebilen alışveriş çekiyle, teknolojik ürünlerden market alışverişine kadar tüm kategorilerde ihtiyaçlar Her Şey Yanımda'dan karşılanabiliyor.

Müşteriler, Vodafone Yanımda uygulaması ve kişisel dijital asistan TOBi ile fatura ödeme gibi işlemleri için dijital çözümlere kolayca erişebiliyor.

Vodafone’un 30 Kasım 2022’ye kadar devam edecek okula dönüş kampanyasından faydalanmak isteyen müşterilerin, Vodafone mağazalarını ziyaret etmeleri, https://www.vodafone.com.tr/evde-internet-adsl-fiber-basvuru/ adresini ziyaret etmeleri ya da Vodafone Yanımda mobil uygulamasını kullanmaları yeterli oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, mevcut ekonomik koşullarda müşterilerimizin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla kampanyalar düzenlemeye devam ettiklerini belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Vodafone’da paran değerli anlayışıyla düzenlediğimiz bu kampanyalarda en yüksek fiyat-performans değerini sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Vodafone Ev İnterneti müşterilerimiz için her yıl yaptığımız gibi bu yıl da okula dönüş kampanyası düzenliyoruz. Bu dönemde ailelerin ihtiyaçları ve maddi harcamalar artıyor. Biz de ev interneti ihtiyacının karşılanması konusunda müşterilerimiz için avantajlı bir teklif geliştirdik. Yeni kampanyamızda, Vodafone Ev İnterneti’ne gelen müşterilerimizin ilk 6 ay faturalarının yarısını biz ödüyoruz. Ayrıca, taahhüt boyunca 2 yıl fiyat artışı yapmıyoruz. Herkesi kampanyamızdan yararlanmaya davet ediyoruz. Vodafone olarak, memnuniyet odaklı yaklaşımımızla müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

