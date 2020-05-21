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Vodafone'dan cihaz ön ödemelerinde yüzde 30 destek

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.05.2020 11:46 | Son Güncelleme

Vodafone müşterileri cihaz ücretinin bir kısmını kredi kartı veya banka kartı ile önden ödedikten sonra geri kalanını taksitlendirebilecek

İSTANBUL (AA) - Vodafone, koronavirüs salgınının yaşandığı bu dönemde akıllı cihaz alan bireysel müşterilerine ön ödemelerinde yüzde 30'luk ek destek sağlıyor.

Vodafone Türkiye'nin açıklamasına göre, koronavirüsle mücadele döneminde müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam eden şirket, bu süreçte herhangi bir akıllı cihaz alan bireysel müşterileri için hem nakit hem de taksitli ödeme esnekliği sunarak, ön ödeme yapmaları durumunda ek yüzde 30 destek sunuyor.

Bu kapsamda, Vodafone müşterileri cihaz ücretinin bir kısmını kredi kartı veya banka kartı ile önden ödedikten sonra geri kalanını taksitlendirebilecek. Vodafone ise ön ödeme yapılan tutar üzerinden yüzde 30 ek destek sunacak. Müşterinin yaptığı ön ödeme ve Vodafone'un sağladığı ek destek toplam cihaz ücretinden düşüldükten sonra geriye kalan tutar taksitlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, koronavirüs döneminde dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkati çekerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Dijitalleşmenin ön koşullarından biri de her geçen gün daha da gelişen akıllı cihazlara sahip olmak. Salgın döneminde dış dünyayla bağlantımızın ana unsurlarından biri haline gelen akıllı telefonlar başta olmak üzere her tür akıllı cihaz alımı konusunda müşterilerimize kolaylık sağlamayı hedefliyoruz. Yeni ön ödeme kampanyamız sayesinde, bizden cihaz alan müşterilerimize yaptıkları ön ödeme tutarı üzerinden yüzde 30 ek destek sağlıyoruz. Amacımız, dijital bağlantılı yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmak. Vodafone olarak, her zaman olduğu gibi salgın döneminde de mükemmel müşteri deneyimi hedefiyle yeni ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz."

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